von Jürgen Liebau

Weder einen Anschluss an die Verbandskläranlage noch Breitband gibt es in Linach. Das könnte sich ändern. Das Amt für Wasser und Bodenschutz will Linach an die öffentliche Kläranlagen angeschlossen sehen.

Wichtige Bedingungen

Bislang ist die Abwasserentsorgung dezentral. Der Ortschaftsrat hat dem Anschluss an die Kläranlage in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, allerdings mit ein paar Bedingungen. So soll die Stadt Furtwangen den Hauptkanal bis an die Flurstücksgrenze des anzuschließenden Anwesens verlegen. Die Anlieger müssen natürlich ihren satzungsgemäßen Beitrag entrichten.

Glasfaser-, Wasser- und Stromleitungen mitverlegen

Beim Kanalbau sollen Glasfaserkabel, Wasser- und Stromleitungen mitverlegt werden. Für Härtefälle sollen gesonderte Maßstäbe gelten, die Kosten bei 17 000 Euro gedeckelt werden. Im Zuge der Gleichberechtigung (gegenüber Anschlüssen im Freispiegel) sollten die nötigen Pumpen an den Grundstücken in den Besitz der Stadt übergehen. Das letzte Wort hat nun der Gemeinderat.