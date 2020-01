von Markus Reutter

Die Tourist-Info in Furtwangen hat an zwei Tagen in der Woche geöffnet. Wie es mit dieser Anlaufstelle für Übernachtungsgäste und Vermieter jedoch weitergeht, hängt auch von den Gesprächen mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH ab.

Uhrenmuseum als neuer Standort

Im vergangenen Jahr hatte die Tourist-Info in Furtwangen monatelang geschlossen, bevor sie im Herbst zumindest wieder an zwei Tagen in der Woche geöffnet wurde, donnerstags und freitagvormittags. Besser wären natürlich umfangreichere Öffnungszeiten, weshalb Bürgermeister Josef Herdner andachte, im Uhrenmuseum einen Info-Punkt mit Telefonverbindung zur Tourist-Info in Schönwald einzurichten.

Verhandlungen sind abzuwarten

Das Uhrenmuseum sei diesem Gedanken gegenüber offen, freut sich Herdner. Als sich dann jedoch zum Jahresende klärte, dass die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) mit dem Ferienland zusammenarbeiten wird, gerieten die Pläne für den Info-Punkt im Uhrenmuseum erst mal in den Hintergrund, erläutert Herdner. Zuerst gelte es, die Verhandlungen zwischen Hochschwarzwald-Tourismus und Ferienland in diesem Jahr umzusetzen.

Er wisse von Kommunen, die im Verband der HTG seien, in denen es einen solchen Infopunkt bereits gebe. Im Sinne eines einheitlichen Auftritts liege es nahe, einen vergleichbaren Infopunkt in ähnlicher Gestalt auch in Furtwangen anzubieten. Das Uhrenmuseum als Adresse, die von vielen Touristen frequentiert werde, biete sich hierfür an. Das Thema werde voraussichtlich aber erst wieder frühestens im nächsten Jahr aufs Tapet kommen, so Herdner, wenn die Details zur Zusammenarbeit der Ferienland-Kommunen mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH geklärt seien.

Wenig Gäste in der Tourist-Information

Ein solcher Infopunkt könnte die Tourist-Info eventuell ersetzen, die, so die Erfahrung der Vergangenheit, von Touristen offensichtlich nicht allzu stark nachgefragt wird. Das erklärt sich Herdner mit der touristischen Struktur Furtwangens. Hier gebe es vor allem Ferienwohnungen und „Ferien auf dem Bauernhof“, bei denen die Gäste außerhalb der Kernstadt untergebracht seien und so weniger die Tourist-Info in der Kernstadt nutzten. Trotzdem habe die Zeit, als die Info im vergangenen Jahr geschlossen war, einen gewissen Bedarf gezeigt. Vor allem die Vermieter schätzten die Anlaufstelle, um Prospekte und Meldescheine für Übernachtungen zu holen. Doch diese Möglichkeit könne auch übers Rathaus angeboten werden. Das sei ja auch so gehandhabt worden, als die Tourist-Info geschlossen gewesen sei, meint Herdner.

Nächste Woche vermutlich wieder geöffnet

Dass die Tourist-Info in den vergangenen Tagen erneut geschlossen war, lag an einer Erkrankung der zuständigen städtischen Mitarbeiterin. Herdner geht jedoch davon aus, dass sie nächste Woche wieder im Dienst ist und die Tourist-Info am Donnerstag und Freitag wieder geöffnet ist.

Ob nach der Einrichtung eines Infopunktes die Tourist-Info in der Lindenstraße ganz wegfällt, sei im Moment völlig offen, so Herdner. Zuerst müsse sich zeigen, wie ein solcher Infopunkt angenommen werde.