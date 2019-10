Das städtische Kinderferienprogramm für die Herbstferien findet in diesem Jahr vom 28. bis 31. Oktober im Schülerhort im Kindergarten Maria Goretti in der Lindenstraße 5 in Furtwangen statt. Begleitet werden die Kinder beim Ferienprogramm von Sabine Waltersperger, Veronika Hofmann, Samantha Figlioli, Irene Baumer, Regina Fürderer, Martin Hehne und Dirk Maute.

Programm liegt aus

Das Programmblatt mit Anmeldeformular kann bezogen werden über das Rathaus, das Bürgerbüro und die Touristinfo. Ebenfalls steht dieses auf der Homepage der Stadt Furtwangen zum Download bereit. Die Grundschulkinder erhalten dieses über die Schulen selbst.

Die Anmeldung und Teilnahme an den Veranstaltungen richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren aus Furtwangen und dessen Ortsteilen. Bei freien Plätzen können Kinder auch aus den direkt umliegenden Gemeinden oder Gäste in Furtwangen mit teilnehmen. Anmeldeschluss ist Dienstag, 22. Oktober.

Auf den Spuren Harry Potters

Das Ferienprogramm steht dieses Mal unter dem Motto „Auf den Spuren von Harry Potter“. Der erste Programmpunkt am Montag, 28. Oktober, 8 bis 12 Uhr lautet „Wir begeben uns auf Gleis 9 3/4“. Dabei erfahren die Kinder etwas über den Stein der Weisen. Im Anschluss dürfen die Teilnehmer natürlich auch selbst erzählen, malen und gestalten, was sie alles schon über Harry Potter und seine Reise vom Zauberlehrling bis zum Zauberer wissen.

Am Montagnachmittag, 13 bis 17 Uhr, heißt es dann „Wir rüsten uns für die Fahrt nach Hogwarts“. Es werden Glibberschleim, Hexenhüte, Zauberstäbe und andere Sachen gefertigt, welche ein Zauberlehrling benötigt.

Am Dienstag, 29. Oktober, 8 bis 12 Uhr, begeben sich die Kinder gemeinsam in den Zauberwald, in welchem ein spannender Zauberlehrlings-Parcours auf sie wartet. Das gleiche Thema wird auch am Dienstag von 13 bis 17 Uhr auf gegriffen, jedoch mit anderen Spielen und Aufgaben.

Magische Kürbissuppe

„Harry Potters Kürbissuppe“ heißt es am Mittwoch, 30. Oktober, von 8 bis 12 Uhr. Aus Speisekürbissen wird eine magische Kürbissuppe zubereitet. Gemeinsam wird die Suppe gegessen. Die Kinder erfahren außerdem eine kleine Ausbildung als Zauberlehrling in der Zauberschule. „Harry Potters Kürbissköpfe“ heißt es dann am Mittwoch von 13 bis 17 Uhr. Dann werden aus Speisekürbissen gruslige Kürbisköpfe für Halloween gefertigt. Natürlich dürfen die Kinder diese mit nach Hause nehmen. Die Kinder erfahren auch hier eine kleine Ausbildung als Zauberlehrling in der Zauberschule.

„Harry Potters Zauber-Buffet“ heißt es am Donnerstag, 31. Oktober, von 8 bis 12 Uhr. Gemeinsam wird ein Zauber-Buffet zubereitet und gegessen.

„Harry Potters Zauber-Party“ folgt am Nachmittag von 13 bis 17 Uhr. In der kleinen Halle im Kindergarten erwartet die Kinder eine bunte Party mit vielen Überraschungen.

Treffpunkt Familienzentrum Maria Goretti

Für alle Veranstaltungen gilt: Treffpunkt und Abholung ist am Familienzentrum Maria Goretti, Schülerhort im ersten Obergeschoss. In der Mittagspause von 12 bis 13 Uhr findet keine Betreuung oder Aufsicht statt. Das Verweilen im Schülerhort über die Mittagspause ist nicht möglich, informiert die Stadtjugendpflege. Bei schlechtem Wetter wird in den Räumlichkeiten der Lindenstraße 5 ein alternatives Programm angeboten.