von Siegfried Kouba

Eine gelungene Produktion des Musiktheater-Projektes „Papageno und die Zauberflöte“ erlebten Hunderte von Besuchern am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG). Ludwig van Beethoven antwortete auf die Frage, welche Mozart-Oper die größte wäre: „Die Zauberflöte“. Jetzt hat Hartmut Janke das Werk in ein griffiges Kinder-Musical verwandelt, das in teils moderner Melodie, Befolgung der Vorlage, Arrangements und aktuellem Sprachgebrauch ohne diskriminierende Wertvorstellungen aufging – ein stimmiger Zuschnitt auf das OHG.

Der Inhalt dürfte allseits bekannt sein. Die Grundstruktur blieb in Chören, Arien und Instrumentalbeiträgen erhalten. Auch das Verhältnis von Gut und Böse, Rationalität und Mysterium sowie freimaurerische Vorstellungen von Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz und die Tugenden Stärke, Schönheit und Weisheit wurden vermittelt. Zwei Aufführungen waren hervorragend besucht.

Ausstattung und Bühne reduziert

In der Premiere passten die farbigen Bühnenbilder bestens. Ausstattung und Kostüme waren auf Reduktion ausgelegt. Die Mädchen und Jungen der fünften Klassen legten sich ganz schön ins Zeug, agierten gekonnt, überzeugten mit Gestik und Mimik, mit schauspielerischem Talent und gesanglichem Können und legten akrobatische Auftritte hin. Herausragend interpretierte die Königin der Nacht die berühmte Arie „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ mit beachtlichen Koloraturen. Den großen Mimen gab Papageno im zweiten Akt bei „Ein Mädchen oder Weibchen“ und einer gelungenen Trinkszene.

Hartmut Janke hat alle im Griff

Nach der Begrüßung durch Lehrerin Barbara Rothenberger wurde mit dem songartigen „Hört mal her, ihr lieben Leute, wir erzählen euch nun heute die Geschichte aus der Feder von Emanuel Schika­neder“ der Auftakt gemacht. Wenn auch mit Monostatos ein Schuft beteiligt war, wurde ein Happy-End angekündigt. Alles hatte der Gesamtleiter Hartmut Janke im Griff. Ihm zur Seite stand Chorleiterin Claudia Winker, die neben Thomas Peter auch pianistische Klangfarben einbrachte. Daneben überzeugten Lena Winterhalder (Klarinette), Hans Bausch (Querflöte) und Dominik Spale (Keyboard) mit professionellen Beiträgen wie bei der „Nachtmusik“.

Lieblich und süß

Süß agierten die Damen oder Jünglinge, wurden die Zuschauer mit Bonbons und „Der Vogelfänger, der kommt da“ verwöhnt. Lieblich erklang die „Bildnisarie“, zuckten Blitze und grollte Donner, um die Königin anzukündigen, und rief der Vogelfänger sein „Wow, nun plaudert Papageno“ wieder.

Nach vielen Nagelproben fanden der Held Tamino und die Angebetete Pamina zusammen, und Papageno bekam sein holdes Weibchen. Das Publikum war total hingerissen und sorgte für mehrere Aufzüge. Neben dem gelungenen Schluss-Chor hallt sicherlich auch die Girl-Passage nach: „Mier ham dooch füad Ufführung in Fuatwange de Navi hiit morge no abgedeiiided.“