35 junge Studenten reisten am Wochenende zur neunten Kinderuni Furtwangen an. Eine Woche lang erleben die Nachwuchs-Akademiker Wissenschaft hautnah.

Am ersten Studientag standen gleich zwei faszinierende Themen auf dem Stundenplan. Zum einen gab es einen Besuch im Studiengang Security & Safety Engineering, dazu gehörten unter anderem auch verschiedene Experimente im Gefahrstoff-Labor. Außerdem waren sie in der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen (Wing) zu Gast.

Fitness-App fürs Handy

Fakultätsleiter Robert Schäflein-Armbruster wollte mit den Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren eine Fitness-App für Handy oder Tablet entwickeln, mit welcher der Nutzer sein tägliches Fitnessprogramm planen, organisieren und kontrollieren kann. Dabei zeigte sich der Professor beeindruckt von der digitalen Kompetenz der jungen Studierenden. Sie hatten sehr konkrete Vorstellungen, wie eine solche App auf dem Handy aussehen und genutzt werden sollte. Zehn der 35 Kinder und Jugendlichen hatten bereits eine eigene Fitness-App auf ihrem Handy.

Lego hilft Programmierern

Schäflein-Armbruster lobte das disziplinierte Herangehen des Nachwuchses an die Aufgaben. Er wandte erstmals eine neue Methode an, bei der das Computer-Programm mithilfe von Lego-Bausteinen entwickelt wird. Diese Methode nennt sich „Lego serious play“ (ernsthaftes Lego-Spielen) und erfreut sich in wissenschaftlichen Kreisen zunehmender Beliebtheit.

Die Kinder nutzten die Lego-Bausteine nicht, um irgendein Häuschen zu bauen. Vielmehr entwarfen sie mit den Legosteinen die komplette, zumeist sehr komplexe Struktur für dieses Programm. Klassisch habe man diese Programm-Architektur, so der Fakultätsleite, mit Stift und Papier entworfen und so deutlich gemacht, in welcher Beziehung die verschiedenen Teile zueinander stehen, was jeweils abgefragt und dann wieder abgespeichert wird.

Bei dieser Methode wird die Struktur auf einer großen Platte mit bunten Steinen, Figuren und ähnlichen Bauteilen dargestellt und ist damit optisch wesentlich übersichtlicher. Nachdem die Studenten in kleinen Gruppen jeweils die Idee für ein solches Fitness-Programm entworfen hatten, folgte die Vorstellung. Am Ende konnte eine kleine Gruppe ein bereits existierendes Fitness-Programm selbst ausprobieren und analysieren.

Lust aufs Studium wecken

Entscheidend für den Erfolg dieser Kinderuni ist, wie man auch an diesem Beispiel sieht, die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Fakultäten. Außergewöhnlich ist die Tatsache, dass eine ganze Woche lang Programm geboten wird mit Vorlesungen und Praktika in unterschiedlichen Fächern. Manch ein Kind dürfte hier so richtig Lust bekommen, ein naturwissenschaftliches Studium anzustreben.

