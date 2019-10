von Siegfried Kouba

Zur diesjährigen Jubilarfeier hatte die Firma Koepfer Holding GmbH in das Gasthaus „Kolmenhof“ eingeladen. Chef Thomas Koepfer nahm die Ehrungen verdienter Mitarbeiter vor und wagte Rückblick und Vorausschau. Auch der Stellenabbau war Thema.

Umsatz geht zurück

Derzeit sieht Koepfer das Unternehmen in der Flaute. Erfolgreich waren die Jahre von 2012 bis 2017, doch trotz Kundenbestands war ein Umsatzrückgang festzustellen. 23 Millionen Euro waren 2018 weniger in der Kasse und für 2019 denkt man an 30 Prozent Verlust.

Vielfältige Herausforderungen

Ökologische und ökonomische Veränderungen, „unnötige Themen“ in der EU, Brexit, Opel-Übernahme, Verunsicherungen bei Verbrennungsmotoren, negative Entwicklungen in China und USA und Klimadebatten wirkten sich aus, so der Firmenchef. Man habe nicht umhin können, das Unternehmen zu straffen (wir berichteten). Auch in China, wo Unternehmen stark subventioniert werden, müsse man mit Verlusten rechnen. Koepfer meinte „wir müssen alle miteinander dran arbeiten“.

Was dennoch Mut macht

Es gebe aber auch Positives: ein E-Auto fahre in Furtwangen als Testfahrzeug, man ist gut aufgestellt, es wird in Ausbildung intensiviert. Alles sei auch Leistung der Jubilare, denen herzlich auch durch die anderen Redner mit Urkunden und Präsenten gratuliert und gedankt wurde.

Optimistischer Blick vom Vize-Landrat

Joachim Gwinner als Vertreter des Landrats freute sich über die jahrelange Mitarbeit oder gar Lebensleistung der Jubilare. Er sah die Firmensituation optimistischer. Der Landkreis habe an den guten Einnahmen der Firma partizipiert und konnte Schulden abbauen. Koepfer habe in wenigen Jahren 125 Millionen Euro investiert. Mit Blick auf den 50er-Jubilar meinte Gewinner: „Was weiß man noch über die bewegte Zeit von 1968?“ Fleiß, Engagement und Treue hätten die Jubilare bewiesen, denen auch der Erfolg des Unternehmens zu verdanken sei. „Mir ist um die Firma Koepfer nicht bange“.

Schon viele Krisen bewältigt

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez sah einerseits Steuerlast und Negativzinsen, andererseits wurden schon viele Krisen bewältigt. Bei Einsicht, Durchhalten und Zusammenrücken lasse sich alles auf die Füße stellen und der Jugend müsse eine Perspektive gegeben werden.

Stadt bietet gute Rahmenbedingungen

Positive Ansätze sah auch Manfred Kühne als Bürgermeister-Stellvertreter. Die Stadt habe infrastrukturelle Rahmenbedingungen geschaffen und im schulischen Bereich könne man mit größeren Städten konkurrieren. Als Zukunftsforscher sehe er auch bei der Automobilherstellung nicht schwarz.

Die Betriebsratsvorsitzende Karoline Koslowski blickte auf Ereignisse der letzten 50 Jahre zurück. Sie zollte den Kollegen Respekt und gratulierte herzlich.

Lob und Dank für verdiente Mitarbeiter

Dankes- und Lobesworte gab es für die Jubilare durch Firmenchef Thomas Koepfer. Spitzenreiter war Otmar Bartle, der 50 Jahre dabei ist und im Finanzbereich „für den Bestand der Firma gearbeitet hat“. 40 Jahre ist Ali Cakir dabei, er gehört zur Ludwigsburger Koepfer Gear und hat sich in verschiedenen Arbeitsbereichen bewährt. 25 Jahre Treue bewies Reiner Duffner. Er ist EDV-Leiter mit einer „Super-IT-Truppe“. Zum Bediener arbeitete sich Giuseppe Raimondi hoch, der 25 Jahre mitarbeitet. In 25 Jahren qualifizierte sich auch Hüseyin Taskir zum Einrichter und auch Dragan Stojadinovic ist 25 Jahre treu und wurde Gruppenleiter im Werkzeug-und Musterbau.