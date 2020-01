von Stephan Heimpel

Der Wirteverein Oberes Bregtal ist nun Geschichte: am Mittwoch wurde die 2017 beschlossene Auflösung des Vereins endgültig vollzogen. Das restliche Vereinsvermögen von 5513,38 Euro wurde nun laut Satzung an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg übergeben, im Wesentlichen zum Bau eines neuen Elternhauses bei der neuen Universitätskinderklinik.

Interesse massiv gesunken

In der kleinen Versammlung wurde noch einmal deutlich, dass das Interesse an dem Verein in den letzten Jahren massiv gesunken und eine Weiterführung also offensichtlich nicht mehr sinnvoll war. 1947 war der Wirteverein Oberes Bregtal als Zusammenschluss der Gastwirte gegründet worden. Man wollte gemeinsam agieren und sich absprechen. In den vielen Jahren wurde auch manches erreicht.

Kaum zur Mitarbeit bereit

1990 wurde der Wirteverein offiziell ins Vereinsregister eingetragen. Vorsitzende waren Oskar Wehrle, Leo Wangler, Michael Feistle, Franz Dold und Rita Ketterer. Viele bedauerten die Entscheidung, den Verein aufzulösen, erläuterte Rita Ketterer. Aber es sei immer schwieriger geworden, Vorstandsmitglieder zu finden.

„Mir war die Zeit zu schade“

Ihre Nachfolgerin im Amt der Vorsitzenden habe schon bald nichts mehr getan. Auch der letzte Wirteball 2017 – in früheren Jahren immer ein Highlight für die Wirte nach der Fasnet – sei schon relativ schwach besucht gewesen. „Bei dem geringen Interesse war mir die Zeit zu schade, die ich hier investieren musste“, sagte Rita Ketterer.

Zahl der Gastwirte sinkt

Und so beschloss die Hauptversammlung im Herbst 2017 die Auflösung des Fördervereins. Abgewickelt wurde die Vereinsauflösung durch Hans-Peter Weis und Mike Schlageter als Liquidatoren. Franz Dold macht auch deutlich, dass auch die Anforderungen an die Gastwirte ständig stiegen, Abende und Wochenende seien meist komplett belegt, und auch die Zahl der Gastwirte sei deutlich gesunken. Die Gastwirte bedauerten die Auflösung, aber eine Alternative hatte auch niemand.

Freude bei Freiburger Förderverein

Bei der Eintragung ins Vereinsregister 1990 hatte der Verein festgelegt, dass bei einer Auflösung das Vereinsvermögen an den Förderverein für krebskranke Kinder gehen soll. Aus diesem Anlass war Ekkehard Günther vom Beirat des Vereinsvorstandes nach Furtwangen gekommen. Er zeigte sich beeindruckt von dieser Spende, mit einer solchen Summe habe er bei einer Vereinsauflösung nicht gerechnet. Er stellte den Verein kurz vor, der vor allem auch das Elternhaus bei der Kinderklinik betreibt und aktuell dringend Geld brauche, um beim Neubau der Kinderklinik in Freiburg wieder ein Elternhaus errichten zu können.