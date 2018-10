von Stefan Heimpel

Die Sommerzeit endet: In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren in Europa wieder eine Stunde zurückgestellt. Gerade in diesem Jahr ist dies ein besonderes Thema, denn aktuell wird die Zukunft dieses zweimaligen Wechsels der Zeit in ganz Europa heftig diskutiert.

Möglicherweise ist dies das letzte Mal, dass die Winterzeit eingestellt wird. Ein arbeitsaufwendiges Thema ist die Zeitumstellung aber auf jeden Fall für das Deutsche Uhrenmuseum. Natürlich müssen nicht alle 1300 Uhren in der Ausstellung gestellt werden. Aber 80 Uhren zeigen jeweils die aktuelle Uhrzeit und diese werden, wie auch bei allen anderen Uhrenbesitzern, in der Nacht zum Sonntag umgestellt.

Museum täglich geöffnet

Dabei macht Pressereferentin Eva Renz deutlich, dass im Deutschen Uhrenmuseum solche Wartungsarbeiten oder auch spezielle Reinigungen immer nur nachts stattfinden können, da das Museum täglich, auch am Wochenende, geöffnet hat. Und so ist nun Uhrmacher Matthias Beck wieder einmal am Samstagabend gefordert, nach Torschluss im Museum die 80 Uhren umzustellen. Bei manchen wäre die echte Umstellung sogar zu kompliziert, diese werden nun in dieser Nacht eine Stunde lang angehalten und sind damit wieder auf der richtigen Zeit.

Im Keller kaum Funkkontakt

Das ist kein Problem, da Matthias Beck rund eineinhalb Stunden mit den Uhren beschäftigt ist, bis alle 80 Exemplare wieder die richtige Zeit zeigen. Keine Arbeit hat er lediglich mit den Funkuhren, die ihr Zeitsignal von einem Sender bei Frankfurt erhalten. Aber auch hier gibt es ein Problem: die besondere Funkuhr des Museums befindet sich im Keller. Und hier ist der Funk-Empfang relativ schwach. Matthias Beck hofft deshalb, dass gerade in dieser Nacht die Empfangsstärke ausreicht, um die Funkuhr zu stellen.

Mit dieser Postkarte aus der Sammlung des Deutschen Uhrenmuseums warb man im Deutschen Reich 1916 für die erstmalige Einführung der Sommerzeit. | Bild: Stefan Heimpel

Nicht stellen muss man freilich außerdem die Sonnenuhr vor dem Museum, die aber auch die Sommerzeit anzeigt. Denn man muss nur die richtige Zeitleiste wählen, um wahlweise die Sommerzeit oder Winterzeit abzulesen.

Sommerzeit gab's schon 1916 Die Sommerzeit gibt es schon länger als häufig vermutet wird – allerdings mit Unterbrechungen. Erstmals eingeführt wurde die Sommerzeit in Deutschland 1916 wegen des Krieges. Auch in den beiden folgenden Jahren wurden die Uhren im Frühjahr vorgestellt. Erneut gab es die Sommerzeit in Deutschland von 1940 bis 1949. 1980 wurde dann europaweit wieder die Sommerzeit eingeführt, in der Schweiz allerdings erst ein Jahr später. Frankreich und Italien dagegen hatten dies bereits einige Jahre zuvor getan. Mit der einheitlichen Sommerzeit 1980 wurde dann das Zeitchaos in Europa beendet. Inzwischen mehren sich die Stimmen, die diesen Wechsel der Zeit im Frühjahr und Herbst nicht mehr wollen. Häufig gefordert wird hier allerdings, dass ganzjährig die Sommerzeit gelte. Eine Entscheidung in der EU über die Zukunft der Sommerzeit ist allerdings noch nicht getroffen.

