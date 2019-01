von Jürgen Liebau

Der Winter hat Furtwangen voll im Griff. Üppig liegt der Schnee nicht nur auf den Skipisten, sondern auch entlang der Straßen. Das macht Probleme, vor allem, weil Dauerparker eine maschinelle Schneeabfuhr oftmals verhindern.

Parkplätze werden knapp

Eng geht es derzeit vor allem in der Bismark- und der Wilhelmstraße zu. Parkplätze für die Ladengeschäfte sind jetzt besonders knapp, da oft massive Schneeberge auf den Parkflächen lasten. Die Stadtverwaltung hat entsprechendes technisches Gerät und rückt mit Fräsen, Lastwagen und Radlader der weißen Pracht zu Leibe – wenn da nicht die Dauerparker wären. Sie machen alljährlich der Stadtverwaltung das Leben schwer. So gibt es Autos, die auf öffentlichen Parkflächen seit Wochen an der gleichen Stelle stehen und dermaßen zugeschneit sind, dass man teilweise nur noch ahnen kann, dass sich darunter ein Auto verbirgt.

Zu eng für schweres Gerät

Das schafft bei der amtlichen Schneeräumung massive Probleme, wie Stadtsheriff Hermann Fengler dieser Zeitung berichtet. Mit dem schweren Gerät des Bauhofes ist es nicht möglich, die dringend benötigten Parklücken zwischen solchen Dauerparkern frei zu bekommen.

Drei Tage Schonfrist

Grundsätzlich, so sagt es die Straßenverkehrsordnung, darf man ein zugelassenes Auto so lange im öffentlichen Raum auf den dafür ausgewiesenen Parkflächen stehen lassen, wie man möchte. Die Stadtverwaltung hat nun allerdings so genannte temporäre Halte- oder Parkverbotszonen eingerichtet und entsprechende Schilder aufgestellt. Diese sind innerhalb von 72 Stunden wirksam. Der Autobesitzer muss also nun innerhalb dieser Drei-Tages-Frist sein Fahrzeug entfernen, andernfalls kann es abgeschleppt werden.

Rühriger Gemeindevollzugsbeamter

Dass es nicht so weit kommt, dafür sorgt Hermann Fengler persönlich: „Ich besorge mir die Anschrift der Fahrzeughalter und suche die Leute persönlich auf, wenn es sein muss auch spätabends“. Von 30 Problemfällen konnte er somit vor Ablauf der Drei-Tage-Frist 28 lösen. Fall 29 hat versprochen, bis gestern Abend seinen Wagen freizuschaufeln und zu entfernen.