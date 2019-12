von Siegfried Kouba

Beim Gütenbacher Heimat- und Geschichtsverein ist der Heimat-Kalender für das Jahr 2020 und das neue „Heimatblättle“ erschienen. Der Kalender hält wieder lokale Ereignisse in Wort und Bild fest und erinnert beispielsweise an Lehrer Denner oder den Paulihof-Brand im Jahre 1964. Das Titelbild kündet von einst besseren Zeiten, als es in Gütenbach noch ein stark frequentiertes Freibad gab.

Zwei Zeitzeugen berichten

Das von Hardy Faller erstellte Heimatblättle ist reich angefüllt durch Berichte zweier Zeitzeugen. Zum einen wird der zweite Teil des Kriegstagebuchs Josef Kirners wiedergegeben, zum anderen gibt es Lebenserinnerungen des Vereinsgründers Oswald Scherzinger. Wie ein Krimi liest sich das Tagebuch des „Florisepp“. Er berichtet über den soldatischen Alltag, seine Erlebnisse, seine böse Verletzung und die Rückkehr in die Heimatgemeinde nach Lazarettaufenthalt und langer Fahrt.

Dramatische Kriegsverletzung

Plastisch schildert Kirner seine dramatische Verwundung als Wachposten: „Da sehe ich eine Mine, die direkt auf mich zusteuert. Meine Gedanken sind: jetzt gute Nacht. Glaubte nämlich, dass ich in Stücke gerissen würde. Aber das Glück war mir hold. Etwa vier Meter vor mir schlug das Biest ein. Die Schießscharte, die vor mir gestanden hatte, flog über meinen Kopf weg und ich fühlte einen sehr harten Schlag auf meinem Kopfe. Ein Splitter war mir durch den Stahlhelm in den Kopf eingedrungen. Eine Weile lag ich bewusstlos da, ….“.

Geistlicher Prügelpädagoge

Eher angenehmerer Natur waren die Kindheitserlebnisse von Oswald Scherzinger (1929 bis 2018), die dem friedlichen Elternhaus, Weihnachten im „Schtraube Huus mit Julius“, Sonn- und Feiertagen, Schule, Lehrer und Pfarrer, Weißen Sonntag und Hirtenbubenzeit gewidmet sind. Interessant ist die distanzierte Haltung zu Religion und Kirche, zu der wohl Pfarrer Schüssele beitrug. Der Geistliche erwies sich als Prügelpädagoge, der auch zu Holzscheiten griff: „Dann kam die gleiche Prozedur wie zuvor. Den Kopf auf die Bank drücken und dann schlug er einem mit dem Scheit das Kreuz fast ab.“

Früher gab es keine Müllabfuhr

Profanes handelt im Blättle das Mitglied Dieter Provazi ab unter dem Titel „Eine Müllabfuhr gab es früher nicht“. Die Hausgeschichte wird durch einen Beitrag zum Oberen Leimgrubenhof ergänzt. Alles wird eingeleitet durch Vorworte des Vorsitzenden Manfred Danner und des Redakteurs Hardy Faller.