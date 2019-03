von Andreas Trenkle

Mit dem Haushaltswarengeschäft Zahlaus schließt Ende des Monats ein weiteres Furtwanger Geschäft. Inhaber Horst Zahlaus geht in den Ruhestand. Gerne möchte er sein Geschäft an einen Nachfolger übergeben. Aber bislang hat er keinen gefunden.

Räumungsverkauf gestartet

Zum Monatsanfang hat er seinen Räumungsverkauf gestartet. Das Ladengeschäft wird auch nicht gleich leer geräumt. So hat ein möglicher Nachfolger die Möglichkeit, den Bestand und die Einrichtung in ein paar Monaten zu übernehmen. Optional steht das leerstehende Geschäft nebenan auch zur Verfügung. Die beiden Geschäfte können miteinander verbunden werden, so dass hier Erweiterungen, auch im Sortiment in andere Bereiche, möglich sind.

Schließung kommt nach 14 Jahren

Vor 14 Jahren hat Horst Zahlaus das Haushaltswarengeschäft in der Bismarckstrasse eröffnet und zusammen mit seiner Frau Edith im Vollerwerb betrieben. Zuvor war er als Verkäufer bei Farben-Gruber tätig. Selbstständig machte er sich aber dann mit Haushaltsartikeln. Er stellte fest, dass es gewisse Haushaltsgegenstände in Furtwangen einfach nicht zu kaufen gab, und sah hier eine Marktlücke. Diese sieht er auch wieder kommen, sollte er für sein Geschäft keinen Nachfolger finden.

Bedauern über Entwicklung

Bedauerlich findet auch Christine Dorer vom Stadtmarketing der Stadt Furtwangen die Entwicklung. Sie habe gerade für diesen Fall auch schon versucht, Kontakte herzustellen, so Christine Dorer. Sie steht auch gerne parat, wenn es darum gehe, Leerstand in Furtwangen zu vermeiden. „Es liegt im Interesse der Stadt, dass die Läden gefüllt sind.“ So dürften Vermieter gerne auf sie zukommen und sie versuche, sie zu unterstützen. Als wichtig sieht Dorer auch an, den bestehenden Einzelhandel zu erhalten.

Ausgebremst vom Landratsamt

Ein Projekt diesbezüglich ist der City-Gutschein. Für Bettina Rutschmann vom Verein der Unternehmer (VdU) ist es wichtig, die Stadt attraktiv und interessant zu gestalten. So organisiert der VdU immer wieder Veranstaltungen in der Innenstadt. Ausgebremst sieht sie sich eher durch das Landratsamt, da von dort immer mehr Vorschriften kämen.

Unterstützung auch für Neueinsteiger

Als schwieriges Terrain sieht sie den ländlichen Raum an, da von dort eher zum Einkaufen auswärts gefahren werde. Aber gerne unterstütze der VdU auch Neueinsteiger oder Geschäftsübernehmer. „Schwieriger wird es, je mehr Geschäfte leerstehen“, sagt Bettina Rutschmann.