von Stefan Heimpel

Eine große Zuschauerschar verfolgte den 21. Schönenbacher Nachtumzug. Gerade auch das milde und trockene Wetter sorgte für große Resonanz. Aus einem großen Einzugsgebiet weit über Furtwangen hinaus kamen die Zünfte mit ihren Figuren nach Schönenbach.

Zeit zum närrischen Plausch am Wegesrand mit den Mundinger Krütsköpf. | Bild: Stefan Heimpel

Nach einer eher schwachen Teilnahme mit 16 Gruppen im vergangenen Jahr war die Beteiligung am diesjährigen Umzug mit 20 Gruppen wieder gut. Auch neue Gruppen konnte man begrüßen, so die närrische Bürgerwehr aus Peterzell sowie die Chrüdderwieble aus Todtnau.

Nach rund 15 Jahren Pause übernahm es wieder einmal Michael Armbruster, zurückgekehrt von der Nordsee, die Zuschauer am Dorfplatz über die Gruppen zu informieren. Angeführt wurde der Umzug von den Strohhansel und Buslochhexen aus Schönenbach, begleitet vom Musikverein. Als Musiker waren darüber hinaus die Guggemusik Hörsturz, der Musikverein Rohrbach und die Guggemusik Furtwangen mit von der Partie. Auch aus dem Bregtal waren wieder andere Gruppen mit dabei, so die Narrenzunft Furtwangen, aus Neukirch die Sportfreunde-Hexen, Werwölfe und Bregeme Wieble, die Sublodere-Gruppe aus Vöhrenbach und die Kohlebrenner aus Rohrbach.

Angeführt wird der Nachtumzug jedes Mal von den Buslochhexen mit ihren leuchtend-roten Augen, auch in diesem Jahr wieder von viel Hexen-Nachwuchs begleitet. | Bild: Stefan Heimpel

Nach dem Umzug ging es an den verschiedenen Ständen und in den Sälen weiter. Vereine und andere Gruppierungen sorgten hier mit einem bunten Angebot für die Bewirtung der gut gelaunten Umzugsteilnehmer und Gäste in Schönenbach.