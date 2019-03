von Matthias Winter

Jetzt ist sie auch in Furtwangen zu haben, die kleine rote Dose mit womöglich großer Wirkung, kann sie doch im Notfall vielleicht Leben retten. Die Aktion der Bürgerstiftung in Zusammenarbeit mit dem Rot-Kreuz-Ortsverein (DRK) und den örtlichen Apotheken wurde jetzt im Rathaus vorgestellt.

Darum gehört die Dose in den Kühlschrank

Die rote Dose des DRK enthält lebenswichtige Informationen für die Rettungskräfte und den Notarzt. Dass die Rotkreuzdose möglichst im Kühlschrank gelagert werden soll, mag auf den ersten Blick seltsam anmuten. Doch einen Kühlschrank gibt es mittlerweile in nahezu jedem Haushalt – und er ist leicht zu finden, steht er doch in der Regel in der Küche. Ist die Dose einmal im Kühlschrank, so bleibt sie normalerweise auch dort.

Die Rotkreuzdose, die jetzt auch in Furtwangen zu haben ist, passt in jeden Kühlschrank. | Bild: Winter

In der Dose befindet sich ein Blatt, auf dem Gesundheitsdaten, Hausarzt, Pflegekräfte, Angehörigenkontakte, aber auch Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht eingetragen werden. Zwei Aufkleber befinden sich ebenfalls in der Dose, einer sollte an der Innenseite der Wohnungstür, der andere am Kühlschrank angebracht werden. Auch die Notrufnummer 112 ist hier noch einmal vermerkt, denn sie wird in der Hektik oft vergessen.

Schnelle Orientierung in Notlagen

Sehen die Rettungskräfte den Aufkleber an diesen Stellen, so wissen sie sofort, dass sie hier dringend benötigte Auskünfte finden. Denn oft sind Menschen in Notsituationen nicht in der Lage, Fragen der Rettungskräfte präzise zu beantworten. Sind auch keine Angehörigen vor Ort, dann ist es für die Rettungskräfte noch schwieriger, wichtige Informationen zu erhalten.

In Furtwanger Apotheken kostenlos erhältlich

Ab sofort sind die Rotkreuzdosen samt Datenblatt in den Furtwanger Apotheken kostenlos erhältlich. Dann muss man nur noch die eigenen Daten eintragen und gegebenenfalls, auch das ist wichtig, aktualisieren. Die Aktion ist vorerst auf ein Jahr befristet.

Bürgerstiftung wird aktiv

Was aber hat die Bürgerstiftung mit der Aktion zu tun? Nach der Lektüre eines Zeitungsartikels über die rote Dose sei er von der Idee beeindruckt gewesen, so deren Vorsitzender Fritz Funke. Und nach Diskussion in Vorstand und Stiftungsrat war klar: Die Bürgerstiftung möchte die Kosten für die rote Dose tragen, damit diese in Furtwangen kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Auch Gespräche mit Senioren zeigten, dass die Aktion sinnvoll ist.

Rotes Kreuz und Apotheken beteiligen sich gerne

So wurde Kontakt zum örtlichen DRK aufgenommen, um die Aktion gemeinsam auf die Beine zu stellen. Schnell war auch klar, dass die Apotheken der optimale Ort für eine Verteilung wären. Sie zeigten sich auch sofort bereit, mitzumachen; dafür dankte Funke ausdrücklich. So entstand eine Gemeinschaftsaktion aus DRK, Apotheken und Bürgerstiftung.

Bürgermeister ist begeistert

Auch Bürgermeister Josef Herdner zeigte sich begeistert von der Aktion. Daran zeige sich erneut, dass die Bürgerstiftung ein wichtiger Bestandteil der Kommune sei, denn sie könne in vielen Bereichen aktiv werden, in denen andere soziale Netze und die staatliche Unterstützung nicht greifen würden.

Herdner wirbt für Bürgerstiftung

Er werbe daher auch dafür, die Bürgerstiftung zu unterstützen, etwa im Rahmen der Aktion „1000 mal 100“, durch die das Stiftungskapital erhöht werden soll. „Viele Wenige machen ein Viel“, meinte Fritz Funke. Mit einer Einzelspende könne man nicht viel bewirken, mit zahlreichen Spenden aber schon.

Für sie ist die Dose besonders sinnvoll

Wer sollte eine Dose haben? In erster Linie sind das ältere Menschen, die alleine leben; aber auch ältere Paare und Personen, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, Vorerkrankungen haben oder an einer chronischen Krankheit leiden. Jede Person in einem Haushalt sollte eine eigene Dose haben, um im Notfall Verwirrung und Missverständnisse zu vermeiden. Sinnvoll ist es auch, das Datenblatt mit einem Foto zu versehen, um die Zuordnung zum Patienten zu sichern.