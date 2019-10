von SK

Ein „Telestop“ der Schwenninger Firma Kienzle ist Objekt des Monats Oktober – unter dem Titel „Sprachlos bei Mondschein“. Aber das Rätsel ist bald gelöst. Es geht um Mondscheintarife beim Telefonieren. Diese und das Verhalten der Deutschen kommentierte einst die Frankfurter Rundschau mit diesem Schlagwort.

Eine Minute für 1,26 Mark

Das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen stellt neben einem Telefon mit Wählscheibe das kleine Schwenninger Gerät des Jahres 1970 aus. In den Tagen der heutigen Flatrates (Pauschaltarife) kein Vergleich, denn in früherer Zeit konnte Telefonieren ein teures Unterfangen werden. Eine Minute kostete bis zu 1,26 Deutsche Mark (DM).

Für hunderte Mark im Monat telefoniert

Von einer Furtwanger Familie war bekannt, dass die Frau ihren Sohn im weit entfernten Ausland täglich anrief und hunderte von DM Kosten pro Monat entstanden. Wer diszipliniert und kostengünstig telefonieren wollte, der benutzte die günstigeren Nachttarife und wer die Kostenexplosion in den Griff bekommen wollte, der bediente sich eben eines Kienzle-„Telestops“.

Sparsame Ferngespräche

Die Stoppuhr mit Zehn-Sekunden-Skala platzierte man gut sichtbar zum Telefon und konnte die abgelaufene Zeit sehen. Mit einer weiteren Drehscheibe konnten von vornherein die Gebühren bestimmt werden. Man sollte für sparsame Ferngespräche die Zeit zwischen 22 und 6 Uhr den „Mondscheintarif“ nutzen.

Telefonnetze oft überlastet

Oft waren die Telefonnetze total überlastet und wer von der öffentlichen Zelle aus telefonieren wollte, der musste Schlange stehen. „Fasse dich kurz“ war längst Standard. 1974 wurde der Mondscheintarif eingeführt und 1980 vom Bundespostministerium wieder abgeschafft. Eine Fotografie erinnert an den ehemaligen Postminister Kurt Gscheidle.