von Stefan Heimpel

Bald ist es wieder so weit. Am 16., 17. und 23. November sorgt die Laienspielgruppe St. Cyriak in bewährter Weise für viel Heiterkeit im Pfarrsaal. Auf dem Programm steht in diesem Jahr der Dreiakter „Das verflixte Klassentreffen“ aus der Feder von Regina Rösch. Dieser Schwank wird die Lachmuskeln der Zuschauer wieder ordentlich strapazieren.

Intensive Probenarbeit seit Ende August

Davon darf man jedenfalls ausgehen, denn die Laienspielgruppe probt eifrig bereits seit Ende August. Zwei Mal wöchentlich treffen sich die Schauspieler zu den Proben unter der Regie von Daniela Seubel. Auf der Bühne ist wieder die bewährte und bekannte Theatergruppe zu sehen. Neu in der Mannschaft ist die Souffleuse Nina Scherzinger.

Männer werden unfreiwillig auf Diät gesetzt

Hier ein paar wenige Worte zum Inhalt des Stückes, um die Neugier der Besucher anzuregen: Voller Begeisterung planen zwei Freundinnen ein Klassentreffen, wovon ihre Männer jedoch gar nicht begeistert sind. Denn zum einen werden sie auf Diät gesetzt, um bei dem Treffen mit dem ehemaligen Mädchenschwarm aus Schulzeiten mithalten zu können. Zum anderen befürchten sie peinliche Enthüllungen – beispielsweise um ein uneheliches Kind. Auch Tratschtante Paula und der Opa sorgen für nicht wenigen Wirbel.

Sieht erst mal ernst aus, verspricht aber lustige Unterhaltung: eine Szene aus der Probenarbeit. | Bild: Stefan Heimpel

Ab 18.30 Uhr wird der Pfarrsaal für die Abendveranstaltungen an den Samstagen 16. und 23. November geöffnet sein sowie für die Veranstaltung am Sonntagnachmittag, 17. November, ab 14 Uhr. Die Aufführungen beginnen um 20 Uhr beziehungsweise um 15 Uhr. Der Vorverkauf für alle drei Aufführungstermine ist in Morys Hofbuchhandlungist bereits angelaufen.