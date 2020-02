von Stefan Heimpel

Gefordert war die Feuerwehr in Gütenbach beim Orkan Sabine. Etwa um 6.30 Uhr begannen nach Aussage von Kommandant Jürgen Schonhardt die insgesamt acht Einsätze in und um Gütenbach. Vor allem ging es um Bäume auf den Straßen. Dies betraf die Landstraße 173 von Gütenbach Richtung Neueck sowie auch in der Gegenrichtung von Gütenbach bis zur Kreisgrenze Richtung Simonswald. Aber auch die Straße über das Hintertal Richtung Furtwangen oder durch den Kohlerwald waren betroffen.

Zwischenfall mit Stromleitung

Obendrein gab es einen Zwischenfall mit einer Stromleitung im Hintertal. Im Dorf selbst musste ein Baum gesichert werden, der umzustürzen drohte und ebenso ging es um Dachziegel, die vom Dach fielen. Durch die Bäume auf den verschiedenen Straßen rund um Gütenbach war das Dorf den Vormittag über von der Außenwelt abgeschlossen.

Als erstes konnte die Feuerwehr die Landstraße Richtung Neueck freiräumen. Die offizielle Sperrung konnte aber zu dem Zeitpunkt vom Landratsamt aus Sicherheitsgründen noch nicht aufgehoben werden. Zumindest war so wieder eine Notfall-Versorgung für Gütenbach – etwa per Rettungswagen – sichergestellt.

Einige Autofahrer sehr unvernünftig

Für Frust sorgten diese Sperrungen natürlich für zahlreiche Arbeitnehmer, die aus Gütenbach Richtung Neueck oder Furtwangen fahren wollten. Selbst unter diesen widrigen Umständen und auch den Gefahren durch umstürzende Bäume hätten sich einzelne Autofahrer sehr unvernünftig gezeigt, meinte Kommandant Schonhardt. Doch dies alles nutzte nichts, denn mit einem Baum auf der Straße ist einfach kein Durchkommen.

Nach und nach die Probleme gelöst

Die Situation besserte sich nach und nach. Um 11.30 Uhr konnte die Landstraße Richtung Neueck und Furtwangen wieder für den Verkehr freigegeben werden, um etwa 14.30 Uhr war die Straße Richtung Simonswald wieder frei, ebenso die Strecke durch den Kohlerwald. Lediglich Richtung Alteck/Raben blieb die Durchfahrt noch gesperrt.

Einsatzende gegen 15 Uhr

Für die Feuerwehr Gütenbach war gegen 15 Uhr Einsatzende, nachdem die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht worden waren. Zu diesem Zeitpunkt, so Kommandant Jürgen Schonhardt, konnten alle Gütenbacher Bürger ihre Anwesen wieder erreichen, wenn vielleicht auch nicht alle Strecken voll befahrbar waren.

Sturm unterbricht die Stromleitungen

Sowohl in Neukirch als auch in Gütenbach gab es um 5.53 Uhr einen totalen Stromausfall, der bis 7.32 Uhr behoben werden konnte. Beide Orte sind – anders als das übrige Furtwangen – an das Netz der EnBW angeschlossen. Bereits in der Nacht hatte der Orkan Stromleitungen im Gebiet der Netze BW unterbrochen. Der Stromnetz-Betreiber war mit voller Mannschaftsstärke von mehreren hundert Mitarbeitern im Einsatz. Die Leitungsmonteure arbeiteten mit Hochdruck daran, Störungen im Stromnetz zu beheben.

Weitere Störungen

Allerdings gab es anschließend in einzelnen Bereichen von Neukirch weitere Störungen. Am Montagmittag um 12 Uhr meldete die EnBW, dass von ursprünglich 20 Umspannstationen noch bei neun Stationen die Versorgung unterbrochen sei. Ursache waren mehrere umgestürzte Bäume. Ebenso gab es in Gütenbach gleich mehrere Störungen, die nach und nach behoben wurden. Die Feuerwehr Furtwangen war die ganze Zeit mit Sägearbeiten beschäftigt, um die Zufahrtswege zu den Anlagen frei zu machen.