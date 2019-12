von Stefan Heimpel

Eine beeindruckende Aufführung über das traurige Schicksal des Neukircher Königenhofes durch ein Lawinenunglück erlebten am Samstagabend und am Sonntagnachmittag jeweils 360 Gäste in der Neukircher Schwarzwaldhalle.

Premierenabend schnell ausverkauft

Bei der Begrüßung zeigte sich der Vorsitzende der Sportfreunde Dirk Hofmeier begeistert und beeindruckt von dieser großen Resonanz. Der Premierenabend war bereits innerhalb von einer Woche ausverkauft.

Aufgeführt wurde vom Verein das Drama „Der Untergang des Königenhofes“, das der Arzt Albert Faller vom Christemartinshof in St. Märgen verfasst hatte. Das Stück wurde in der Region schon mehrfach aufgeführt, unter anderem auch in Neukirch durch die Sportfreunde im Gasthaus „Ochsen“ 1958 und 1994 bereits in der Schwarzwaldhalle. Einen Eindruck von diesem großen Bauernhof im Wagnerstal konnte man nicht zuletzt auch mit dem Bühnenbild erleben, auf dem der Hof mit einem der Nebengebäude dargestellt war.

Umfangreiche Kulissen-Umbauten

Insgesamt sechs Akte umfasst dieses Theaterstück, wobei die Pausen durch den umfangreichen Umbau manchmal auch relativ lang waren. Diese wurden von den Sportfreunden dann zur Verlosung der Tombolagewinne genutzt.

Fluchender und schimpfender Königenhof-Bauer

Das Stück begann mit einer Szene im Gasthaus „Rößle“ im Juni 1843, also im Jahr vor dem Lawinenunglück. Hier wurden die Haupt-Akteure eingeführt. Dies war vor allem der Bauer des Königenhofes, Martin Tritschler, der nur über den Pfarrer schimpfte und sein gottloses Wesen unter anderen durch dauerndes Fluchen unterstrich. Dieser Charakter wurde sehr eindrucksvoll durch Lothar Hättich dargestellt.

Gegenspieler friedlich und gottesfürchtig

Sein Gegenspieler war der friedliche und gottesfürchtige Bauer des zweiten Hofes im Wagnerstal, ebenfalls eindrucksvoll gespielt von Berthold Ganter. Und schließlich spielten der Kohlen-Michel vom Kohlplatz (Andreas Kaltenbach) und sein Sohn Franz (Bernd Dorer) wichtige Rollen. In die Diskussionen griffen auch der Lehrer und der Bürgermeister ein.

Nach dem Unglück spricht die überlebende Tochter Lisbeth Tritschler (Monja Moll) mit der Bäuerin vom Kajetan-Hof (Iris Colpi) über die Tragödie. | Bild: Heimpel

Auch alle weiteren Spieler der Neukircher Theatertruppe verstanden es, ihre Charaktere sehr eindrucksvoll und authentisch darzustellen, man konnte sich wirklich in die damalige Zeit versetzt fühlen. Ein wesentlicher Punkt bei dem Theaterstück waren die damaligen Hecker-Aufstände, denen sich auch der Kohlen-Franz anschloss. Entsprechende Diskussionen über Demokratisierung und Menschenrechte wurden immer wieder geführt.

Nicht zuletzt gab es natürlich auch Liebschaften der Töchter des Königenhofes. Hier spielte vor allem die Beziehung von Tochter Lisbeth mit dem Kohlen-Franz eine wesentliche Rolle. Sie sollte das Unglück überleben und den Kohlen-Franz quasi als Happy-End auch heiraten. Dazu kamen als weitere Aspekte das Schicksal der Uhrmacher und Uhrenhändler im Schwarzwald sowie die Sage vom kopflosen Reiter beim hohlen Bildstöckle, der unter anderem den Untergang des Königenhofes und die spätere Ermordung des Pfarrers vorhersagte.

Lawine zertrümmert die Bauernstube

Sehr eindrucksvoll wurde somit die Situation der Menschen in den einsam gelegenen Bauernhöfen rund um Neukirch dargestellt, bis Martin Tritschler an dem entscheidenden Abend zum Kartenspiel in den Königenhof einlud. Ein Höhepunkt dieses Theaterstücks war die Lawinenkatastrophe bei diesem Kartenspiel, als diese die Bauernstube komplett zertrümmerte.

Gekonntes und eindrucksvolles Spiel

Immer wieder applaudierte das Publikum bei den einzelnen Szenen für das gekonnte und eindrucksvolle Spiel der insgesamt 18 Schauspieler. Zum Abschluss hatte der Autor des Stückes philosophische Fragen gestellt, wie Gott ein solches Unglück zulassen könne. Hatte es der Bauer Martin Tritschler selbst hervorgerufen? Er hatte beim Kartenspiel gelästert: „Der Gstieß (die höchste Karte im Cego-Spiel) ist unser Herrgott!“.