von Julia Vogler

Im Rahmen des Sportunterrichts fand kürzlich am Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule eine viertägige Erste-Hilfe-Schulung statt.

Schüler unterrichten Schüler

Das Prinzip lautete: Schüler unterrichten Schüler. Mutige Lehrkräfte durften sich lediglich als Unfallopfer zur Verfügung stellen und wurden mit gekonnten Handgriffen in die Stabile Seitenlage gebracht. Anleiter waren Schüler der Schulsanitäter-AG.

Zwölf Schulsanitäter im Dienst

Seit mehreren Jahren hat sich die Schulsanitäter-AG am OHG/RS bereits bewährt. Kleinere und größere Unfälle sowie diverse körperliche Beschwerden gehören zum Schulalltag dazu. Zwölf ausgebildete Schulsanitäter nehmen ihre Aufgaben sehr ernst und stehen ihren Mitschülern sowohl in den Pausen als auch auf Abruf während des Unterrichts zur Verfügung. Viele von ihnen engagieren sich in ihrer Freizeit auch ehrenamtlich beim Roten Kreuz.

Nur wer gar nicht hilft, macht etwas falsch

In der Erste-Hilfe-Woche war es ihnen ein großes Anliegen, ihren Mitschülern zu erklären, wie wichtig Erste-Hilfe-Kenntnisse sind. Nur wer gar nicht hilft, mache etwas falsch, erklärten sie. In diesem Sinne demonstrierten die OHG-Schulsanis, wie man mit Personen in Notsituationen umgeht und wie man einen Notruf absetzt.

Wie die stabile Seitenlage funktioniert

Außerdem zeigten sie den Schülern, wie man die stabile Seitenlage durchführt und was diese mit dem Merkspruch „Kaktus, kuscheln, Knie“ zu tun hat. Zu den Rhythmen von „Staying alive“ von den Bee Gees wurde die Herzdruckmassage an Wiederbelebungspuppen im richtigen Tempo demonstriert. Im Anschluss waren dann die Mitschüler an der Reihe und durften die Theorie in praktische Übungen umsetzen.

Die Schulsanitäter und ihre Lehrkraft Iwona Mayer hoffen, dass diese Aktion für noch mehr Sicherheit im turbulenten Schulalltag sorgen wird.