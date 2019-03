von Markus Reutter

Die Wetterkapriolen am Wochenende und am Montag haben im Oberen Bregtal mehrere Einsätzen von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. An manchen Stellen ging am Montag nichts mehr auf der Straße.

Vielerorts Eis auf den Straßen

Nach den heftigen Schneefällen hatte sich auf vielen Straßen Montagfrüh Eis gebildet. So gab es beispielsweise oberhalb des Landgasthofs Waldrast, auf der Straße zwischen Vöhrenbach und Pfaffenweiler, erhebliche Verkehrsbehinderungen. Mehrere Lastwägen und Autos hingen fest. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer mussten deshalb zum Teil erhebliche Umwege in Kauf nehmen, um an ihr Ziel zu gelangen.

Mit Baggern und per Schaufel wird dem Schneefall am Montag begegnet. | Bild: Reutter

Doppelter Totalschaden bei Frontalaufprall

Der Polizeiposten Furtwangen berichtete, dass es Montagfrüh gegen 7.40 Uhr in der Straße Hinterschützenbach zu einem Unfall gekommen ist. Ein Fahrzeug sei, aus Schönwald kommend, in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern geraten und in ein entgegenkommendes Auto gefahren. Bei beiden Fahrzeugen habe es Totalschaden gegeben, die Gesamtschadenshöhe belaufe sich auf 20 000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos sei leicht verletzt worden und hätte ins Klinikum nach Villingen-Schwenningen gebracht werden müssen.

Das Trottoir wird mit viel Einsatz wieder sicher begehbar gemacht. | Bild: Reutter

Ein weiterer Unfall habe sich gegen 8.10 Uhr auf der Straße zwischen Schönenbach und Vöhrenbach ereignet. Ein Auto sei wegen Schnee- und Eisglätte von der Straße abgekommen und die Böschung hinuntergerutscht.

Gegen 11.13 Uhr rutschte ein Auto auf der Straße Am Engelgrund in Furtwangen talwärts und auf der eisglatten Fahrbahn schließlich in einen Lastwagen. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf 2000 Euro. Personen seien nicht verletzt worden.

Drei umgestürzte Bäume beseitigt

Die Furtwanger Feuerwehr hatte ebenfalls mehrere Einsätze übers Wochenende und am Montag. Wie von Pressereferent Nico Heidinger zu erfahren war, musste die Furtwanger Feuerwehr am Sonntag drei umgestürzte Bäume auf der Fahrbahn im Oberkatzensteig und auf der B 500 Richtung Schönwald entfernen.

Keller in der Allmendstraße überflutet

Die starken Regenfälle am Wochenende waren vermutlich die Ursache für einen überfluteten Keller in der Allmendstraße in Furtwangen. Hier war die Feuerwehr am Montag gegen 11.20 Uhr mit dem Auspumpen des Kellers beschäftigt.

Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Unabhängig vom Wetter gab es am Sonntagabend gegen 22.27 Uhr einen weiteren Einsatz für die Feuerwehr. Ein Rauchmelder hatte in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Diem-Straße in Furtwangen Alarm gegeben. In der Küche war es zu einer Rauchentwicklung gekommen, weil das Essen auf dem angeschalteten Herd vergessen worden war. „Der Herd wurde ausgeschaltet und das angebrannte Essen abgelöscht. Anschließend wurde die Wohnung mittels Hochdrucklüfter belüftet“, informiert Heidinger über das Vorgehen der Feuerwehr.

Närrische Wetterkapriolen könnte es auch in den nächsten Tagen geben. | Bild: Markus Reutter

Ob die nächsten Tag ruhiger werden? Laut Wetterprognose soll es bis Mittwoch windig bleiben und am Donnerstag auch noch mal Schnee fallen.