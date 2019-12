von Bernward Janzing

An keinem Tag des Jahres wird Schnee so gerne gesehen, wie an Heiligabend. Doch selbst in Furtwangen sind weiße Weihnachten nicht selbstverständlich, wie ein Blick auf die Furtwanger Wetteraufzeichnungen der vergangenen 40 Jahre zeigt: Nur in 63 Prozent der Fälle wurde am 24. Dezember an der Wetterstation auf dem Kussenhof überhaupt Schnee gemessen, mehr als jedes dritte Jahr brachte also „grüne Weihnachten“.

1981 höchste Schneemenge mit 159 Zentimetern

Richtig weiß war es am Weihnachtsabend des Jahres 1981, als mit 159 Zentimetern der höchste Wert der Furtwanger Wetterstatistik verzeichnet wurde. Die größte Neuschneemenge fiel mit 21 Zentimetern am Heiligabend 1993.

Unterdessen ging es im Laufe der Jahrzehnte auch an Weihnachten – wie im gesamten Furtwanger Winter – abwärts mit dem Schnee. In den 1980er-Jahren wurde am 24. Dezember im Mittel noch eine Schneedecke von 27 Zentimetern verzeichnet, im aktuellen Jahrzehnt lag der Wert nur noch bei 15 Zentimetern.

In nur elf von 40 Jahren Neuschnee

Nun ist die Schneehöhe an Heiligabend nur ein Aspekt, die Frage, ob an diesem besonderen Tag Schnee gefallen ist, ein ganz anderer. Die Statistik weist für die vergangenen 40 Jahre nur elf Jahre aus, in denen es am 24. Dezember schneite. Das letzte Mal war das im Jahr 2011 der Fall.

Die größte Menge Neuschnee, nämlich 21 Zentimeter, ging unterdessen im Jahr 1993 nieder. Und das heftigste Tauwetter ist an Weihnachten 1980 notiert, als die Schneehöhe vom 23. auf den 24. Dezember von 59 auf nur noch 33 Zentimeter dahinschmolz.

2015 warme 10,5 Grad an Heiligabend ...

Den wärmsten Heiligabend der vergangenen Jahrzehnte verzeichnete Furtwangen im Jahr 2015 mit 10,5 Grad – aber es war damals ohnehin kein Schnee da, der hätte schmelzen können.

Ähnliche zweistellige Werte gab es nun auch in der vergangenen Woche am Dienstag und Mittwoch in einem bislang deutlich zu milden Dezember 2019.

.. und 2001 minus 19 Grad

Aber es geht auch anders um diese Jahreszeit: Am kältesten war der Heiligabend im Jahr 2001 mit minus 19 Grad. Und so richtig verregnet war das Weihnachtsfest im Jahr 1995, als am 24. Dezember in Furtwangen 58,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fielen. Bei Mittagstemperaturen um 5 Grad ging die Wassermenge jedoch komplett als Regen nieder – sie hätte sonst gut für einen halben Meter Neuschnee gereicht.