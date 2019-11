von Stefan Heimpel

Stolz ist man in Furtwangen auf die jahrhundertealte Tradition der Märkte in der Stadt. Der älteste ist der Barbaramarkt, der in diesem Jahr am Samstag, 7. Dezember, stattfindet.

Zweiter Patron der Pfarrkirche

Seinen Namen verdankt der Barbaramarkt der heiligen Barbara, die neben dem heiligen Cyriak Patron der Furtwanger Pfarrkirche ist. Daher wurde der Barbaramarkt ursprünglich auch am Festtag der Heiligen, dem 4. Dezember, durchgeführt. Seit einigen Jahren allerdings wird er mit einem weihnachtlichen Markt, vor allem für Vereine und Schulklassen sowie Kunsthandwerker und weitere Anbieter, verbunden. Daher findet der Barbaramarkt inzwischen jeweils am ersten Samstag im Dezember statt. In diesem Jahr also am 7. Dezember.

Am Samstag ist die Innenstadt auf jeden Fall fest in der Hand der Marktbesucher. Der Durchgangsverkehr wird über Südtangente und Allmend­straße umgeleitet.

90 Händler mit breitem Angebot

Wie auch bei den anderen traditionellen Furtwanger Märkten, dem Maimarkt und dem Sommermarkt, werden wieder rund 90 Händler mit einem sehr breiten Angebot erwartet.

Gerade diese Vielfalt ist schon immer ein Anliegen von Marktmeister Hermann Fengler. Viele Kunden warten schon auf „ihre“ Händler mit unterschiedlichsten Dingen, von Schuhen über Socken bis zu Werkzeugen und Gewürz. Hermann Fengler wird sie wieder mit den übrigen Ständen zu einer bunten Mischung zusammenstellen.

Auch Furtwanger Geschäfte mit dabei

Zum Barbaramarkt fest dazu gehört der Christbaumverkauf auf dem Marktplatz und der Stand mit den Misteln vor der Eisdiele als Symbol für die Weihnachtszeit. Der Einzelhandel selbst beteiligt sich, meist vor den eigenen Geschäftsräumen, mit Ständen und einem entsprechenden Angebot am Marktgeschehen.

Auch die Öffnungszeiten der Einzelhändler sind an den Markt angepasst. Nicht zuletzt wird der eine oder andere Händler an diesem Tag besondere Aktionen bieten.

Schulklassen und Vereine mit Ständen

Wesentlich zum Barbaramarkt gehören aber seit vielen Jahren die Schulen und Vereine. Dabei wird die Vereinskasse oder Klassenkasse aufgebessert, eine Klassenfahrt finanziell unterstützt oder Geld für soziale Projekte gesammelt. Hier engagiert sich auch seit Jahren die Metzgerei Waldvogel aus Neukirch, die dieses Mal wieder an ihrem Stand an der Ecke Bismarckstraße Grillwürste für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ verkauft. Zum Angebot der Schulen und Vereine gehört auch weihnachtliches Gebäck. Und nicht zuletzt sorgen die Vereine für das leibliche Wohl der Besucher mit einem bunten Angebot.

Jugendkapelle verkauft Linzertorten

So ist beispielsweise die Jugendkapelle der Furtwanger Stadtkapelle auf dem Barbaramarkt vertreten. An ihrem Stand beim Müller-Markt verkaufen sie ganze Linzer Torten, zur Stärkung und zum Aufwärmen gibt es Glühwein und Kinderpunsch.

Obendrein darf natürlich zwischendurch eine kleine musikalische Unterhaltung durch die Jungmusiker nicht fehlen. Auch der Wochenmarkt findet wie üblich am Samstagmorgen statt, allerdings müssen die Händler mit ihren Ständen in den Bereich vor dem Rathaus umziehen. Dort ist aber dann auch wieder ein breites Angebot an frischen Waren gesichert.