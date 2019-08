von Markus Reutter

Der prächtige Sommer mit seinen vielen heißen Tagen wäre für Kinder ideal, um am Wasserspielplatz an der Breg in Furtwangen Spaß zu haben und sich Abkühlung zu verschaffen. Doch das Spielgelände ist bereits seit mehreren Wochen gesperrt.

Grund ist laut Bauamtsleiter Christian Marzahn eine Wasserprobe, die Ende Mai am Spielplatz genommen wurde und bei der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung überschritten wurden. Die Probe sei genommen worden, nachdem eine überarbeitete Trinkwasserverordnung die Beprobung von Wasserspielplätzen vorsehe. „Die Werte waren nicht sehr gut. Wir waren verpflichtet, die Spielgeräte von der Breg abzuhängen.“

„Eine Momentaufnahme“

Bei der Untersuchung sei eine Überschreitung coliformer Bakterien entdeckt worden. „Das ist eine Momentaufnahme“, verdeutlicht Marzahn. So könne eine Probe zu einem anderen Zeitpunkt schon wieder anders ausfallen. Aber wenn das Wetter längere Zeit heiß und trocken sei, der Fluss dann weniger Wasser führe, die Wassertemperatur steige und sich der Durchfluss verlangsame, außerdem womöglich über Landwirtschaft und Regen Gülle in das Gewässer gelange, seien solche Werte erklärlich.

Kein Trinkwasser im Bach

Die neue Trinkwasserverordnung reagiere in diesem Fall gerade bei Kinderspielplätzen auf entschlossene Weise. Ein Erwachsener wisse, dass ein Fluss kein Trinkwasser sei. Aber Kinder hätten da womöglich weniger Bedenken. Wobei auf einer Infotafel vor dem Spielgelände bereits darauf hingewiesen wird, dass es sich hier nicht um Trinkwasser handelt.

Auf einer Tafel wird darauf hingeweisen, dass es sich bei dem Wasser am Wasserspielplatz nicht um Trinkwasser handelt. | Bild: Markus Reutter

Wegen des weiteren Vorgehens sei die Stadtverwaltung im Gespräch mit der Aquavilla GmbH und dem Gesundheitsamt, erklärt Marzahn. Eventuell müsse im Bereich des Spielplatzes eine Wasseraufbereitungsanlage gebaut werden, damit das Wasser dort verlässlich der Trinkwasserverordnung genüge.

Zeitaufwändiges Procedere

Das Prozedere nehme Zeit in Anspruch, müsse im Gemeinderat besprochen und für eventuelle Arbeiten müssten Handwerker gefunden werden. Marzahn geht deshalb davon aus, dass der Wasserspielplatz „tendenziell“ erst im nächsten Jahr wieder genutzt werden kann und nicht mehr in diesem Jahr. Im Winter sei die Nutzung dieses Spielplatzes ohnehin nicht möglich.

Das Tor zum Wasserspielplatz an der Breg ist geschlossen. | Bild: Markus Reutter

Er betont, dass der Verwaltung aber keine Vorfälle bekannt sind, dass es zu Erkrankungen bei Kindern nach der Nutzung des Wasserspielplatzes gekommen sei.

Der Wasserspielplatz erfreue sich seit seines Bestehens großer Beliebtheit, auch Kindergärten nutzten das Angebot. „Er ist einer der beliebtesten Spielplätze Furtwangens“, hofft Marzahn, dass zügig eine Lösung für die aktuelle Problematik gefunden wird.