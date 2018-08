von Markus Reutter

Furtwangen – 70 Jahre ist es nun her, dass die Fatimakapelle im Jahr 1948 eingeweiht wurde. Auch in diesem Jahr wird an Mariä Himmelfahrt, am Mittwoch, 15. August, mit einer Feier an die Geschichte der Kapelle erinnert.

Von der Fatimakapelle oberhalb des Furtwanger Friedhofs bietet sich ein besonders schöner Blick über die Schwarzwaldstadt. Sitzgelegenheiten in und vor der Kapelle laden zum Verweilen ein. In der Kapelle liegt ein Faltblatt bereit, das über die Geschichte mit Text und Bildern anschaulich informiert.

1948, vor 70 Jahren, versammelt sich die Kirchengemeinde zur Einweihung der Fatimakapelle. Sie steht, weithin sichtbar, oberhalb des Furtwanger Friedhofs. | Bild: Archiv der Kirchengemeinde

Demnach reichen die Wurzeln der Kapelle ins Jahr 1944 zurück, als etliche Furtwanger Bürger angesichts der Schrecken des Zweiten Weltkriegs ein Gelübde ablegten, der Mutter Jesu eine Kapelle zu errichten, wenn die Stadt den Krieg möglichst unbeschadet überstehe. Groß war die Angst vor der Zerstörung der Stadt, aber auch tief die Erkenntnis der Sinnlosigkeit des Krieges.

Bei der Fatima-Kapelle wird am Mittwoch, Mariä Himmelfahrt, 9.30 Uhr, wieder ein Gedenkgottesdienst mit Kräutersegnung gefeiert. | Bild: Markus Reutter

Die Not habe die Bürger der Stadt geeint, und das Versprechen habe Konfessions- und Glaubensgrenzen überwunden, heißt es in dem Faltblatt, dessen Text von Beate Reiner und Dorothea Nopper erstellt wurde.

Am 24. September 1944 hatte Pfarrer Simon das Gelöbnis vor dem Allerheiligsten Sakrament durch folgendes Gebet abgelegt: „König der Ewigkeit, du hast heute die Gemeinde des heiligen Cyriak zur feierlichen Anbetung gerufen. Gewähre gnädig, dass wir dir zum Schluss Gelöbnis und Bitte unterbreiten. Wenn du unsere Gemeinde vor Zerstörung bewahrst und uns in Frieden unsere Wohnungen lassest, werden wir – so geloben wir im Namen deiner Cyriakusgemeinde – dem unbefleckten Herzen deiner Mutter zu Ehren ein Heiligtum bauen – dass es ein Denkmal sei deiner Barmherzigkeit und der Milde und Güte des unbefleckten Mutterherzens, das du ja in dieser Zeit – hörend auf die Botschaft von Fatima und die Worte des Heiligen Vaters Pius XII. – besonders verehrt haben willst.“

Die Verbundenheit der Gläubigen mit Maria zeigt sich auch an den Dankesworten auf mehreren Holztafeln in der Kapelle. | Bild: Markus Reutter

Nach dem Gelöbnis blieb Furtwangen zwar nicht gänzlich von den Kriegswirren verschont, jedoch kam es zu keinem größeren Schaden. Am 21. April 1945 beschossen vier feindliche Flieger den Ort. Ein Dachstuhl brannte, Menschen kamen aber nicht zu Schaden.

Am 23. April 1945 wurde das Bregtal zu einem Heerlager von 30 000 Mann. Die Lage schien aussichtslos. Doch bereits einen Tag später, am 24. April, wurden plötzlich alle Truppen abgezogen. Am 25. April 1945 war Furtwangen frei von Militär; den um 13 Uhr einrückenden Franzosen wurde der Ort kampflos übergeben. „Furtwangen war gerettet“, heißt es weiter in dem Faltblatt.

Das Versprechen, die Kapelle zu errichten, wurde in den Folgejahren eingelöst. In einem Schreiben des Stiftungsrates an die Pfarrgemeinde vom 20. Februar 1947 heißt es: „So wollen wir also den Bau dieser schlichten, aber würdigen Kapelle beginnen. Nicht nur ein Denkmal soll es sein, nein, ein Dankmal soll vom Berge heruntergrüßen und auf die beschützt gewesene Stadt, soll fernen Geschlechtern erzählen von der wunderbaren Errettung des Ortes und von der durch den damaligen Pfarrer Simon unablässig gelehrten und bewiesenen Macht des Gebetes. Sie soll aber auch die Bewohner Furtwangens hinaufziehen, die Dankbarkeit durch stilles Gebet fortzusetzen.“

Eine große Renovierung gab es bei der Fatimakapelle im Jahr 1975. Die Christusfigur, die vormals vorne an der Kapelle angebracht war, ist nun auf der Rückseite. | Bild: Archiv der Kirchengemeinde

Im Jahr 1948, also vor 70 Jahren, wurde die Kapelle oberhalb der Stadt dann feierlich eingeweiht.

Noch heute findet jedes Jahr am 15. August, Mariä Himmelfahrt, ein Gedenkgottesdienst statt, zu dem die Kirchengemeinde alle einlädt. Da die Kapelle zu klein ist, alle Besucher zu fassen, findet der Gottesdienst vor der Kapelle im Freien statt. Die Eucharistiefeier beginnt um 9.30 Uhr mit Pfarrer Paul Demmelmair. Bei starkem Regen wird die Feier in die Stadtkirche verlegt.

Das Jahr über schaut das Ehepaar Peter und Erika Saupe ehrenamtlich nach der Kapelle, kümmert sich um Blumenschmuck und dass es in und vor der Kapelle sauber ist. Geöffnet ist die Kapelle regelmäßig mittwochs sowie sonn- und feiertags durchgehend vom Vor- bis zum Nachmittag.

