Als Weltbürger und Visionär erwies sich Notker Wolf bei seiner Kanzelrede in der voll besetzten katholischen Stadtkirche. Gemeinsamer Nenner seiner Visionen für eine bessere Zukunft sind Achtung und Solidarität.

Für eine ökosoziale Marktwirtschaft

Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft, das den Ausgleich zwischen wirtschaftlich schwachen und starken Gruppen der Bevölkerung schaffen soll, möchte der ehemalige Abtprimas der Benediktiner um die Ökologie erweitert wissen. Bei seiner Vision einer ökosozialen Marktwirtschaft stehen die Erfordernisse von Umweltschutz und Klima gleichberechtigt neben dem sozialen Ausgleich.

Warnung vor Hysterie

Wolf warnt jedoch ausdrücklich vor Hysterie. „Angst ist ein schlechter Berater“, ist Wolf überzeugt „wir müssen stattdessen unsere Innovationskraft nutzen, um die Probleme des Klimawandels zu lösen“. Die technische Absorption von Kohlendioxid zählt er dazu. Vor allem aber müsse jeder Einzelne sich von Verschwendung und Luxusmentalität verabschieden.

Harte Kritik an der großen Koalition

Mit dem Regierungsprogramm der großen Koalition geht er hart ins Gericht. Der Koalitionsvertrag sei keine Zukunftsvision. Während Adenauer die Vision vom Frieden in Europa antrieb, Brandt die Versöhnung mit dem Osten herbeisehnte und China den Traum von der wirtschaftlichen Vormachtstellung in der Welt träumt, begnügten sich die Deutschen mit dem „frischen Aufbruch ins Weiter so“. Doch, so der Benediktiner: „Wohlstandsbewahrung ist keine Vision, sondern Stillstand“.

Benediktinsche Konförderatin als Vorbild

Seine Vision für das neue Europa stützt sich auf das Modell der benediktinischen Konföderation, in der weltweit alle Benediktinerklöster zusammengefasst sind. In dieser werden nach dem Prinzip der Subsidiarität Entscheidungen soweit als möglich vor Ort getroffen. „Menschen wollen in ihrer Individualität und ihrer kulturellen Eigenständigkeit geachtet sein“, erläutert Wolf am Beispiel der Katalanen und fordert für Europa „Solidarität ohne Gängelung von oben“. Er fordert Solidarität der Alten mit den Jungen, Solidarität der Alteingesessenen mit den Migranten – und umgekehrt.

Schulen sollen nicht nur Wissen vermitteln

Ausführlich beleuchtet der ehemalige Erzabt seine Vision von einer Bildungsreform. Statt nur Wissen zu vermitteln sollte Bildung darauf zielen, dass Schulabgänger in der Lage sind, Verantwortung für sich selbst und Mitverantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen.

Evangelium statt Dogmatismus

Auch in der Kirche sei der Paradigmenwechsel, den Papst Franziskus angestoßen habe, längst überfällig. „Nicht Kirchenrecht, nicht Tradition, nicht Dogmatismus, nur das Evangelium zählt“. Der Glaube „verdunste“ immer mehr in der Gesellschaft. „Meine Vision ist das Evangelium“, bekannte Pater Notker, „viel mehr braucht es nicht, um menschenwürdig miteinander zu leben.“

Stürmischer Applaus

Rolf Langenbach und Andrea Klausmann gaben der Kanzelrede mit „Das Licht in mir“ und „I put you together again“ einen stimmigen musikalischen Rahmen. Redner, Musiker und Organisatoren der dritten Furtwanger Kanzelrede wurden von den rund vierhundert Zuhörern mit stürmischem Applaus belohnt. Die Kollekte ging auf Wunsch von Pater Notker Wolf an bedürftige Studenten seiner ehemaligen Wirkungsstätte, der Hochschule San Anselmo in Rom.