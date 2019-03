von Christa Hajek

Im Büro von Gerhard Fehrenbach teilen sich Bücher und Akten der Sozialgesetzgebung den Platz mit Tischtennis-Urkunden und Medaillen. Seit 2001 ist Fehrenbach Vorsitzender des Sozialverbandes VdK Furtwangen.

Schwierigkeiten nur zäh zu beseitigen

Für das Ehrenamt hat er seit einem Jahr mehr Zeit, seit er Rentner ist. Als Behindertenbeauftragter der Stadt Furtwangen geht er mit offenen Augen durch die Stadt, sieht vielerlei Probleme für Behinderte, insbesondere für Rollstuhlfahrer. Die Probleme abzustellen ist oft recht schwierig, weiß er aus langjähriger Erfahrung zu berichten.

Läden nur selten barrierefrei

Kaum ein Geschäft oder Restaurant sei mit Rollstuhl ohne fremde Hilfe zu erreichen. Behinderten-Toi­letten sind eine Rarität.

Behindertentoilette am falschen Platz

In der Tiefgarage gibt es zwar eine Behinderten-Toilette, aber „die ist am falschen Platz“, schwer zu erreichen. Vernünftiger wäre es gewesen, im alten Postkraftwagenhof die Behindertentoilette zu installieren, greift Gerhard Fehrenbach den Vorschlag eines Architekten auf.

Hähnchengrill blockiert Behindertenparkplatz

Ärgerlich findet es Fehrenbach, dass beim Edeka-Markt in der Bregstraße der Hähnchengrill seinen Platz ausgerechnet auf dem Behindertenparkplatz findet. Da ist nämlich der Strom in Reichweite. Aber: Der Parkplatz ist Privatgelände, Polizei oder der Stadtsheriff können da nichts machen. Abhilfe wäre leicht zu schaffen, betont Fehrenbach; man könnte die Behinderten-Parkplätze durchaus verlegen.

Stolz zeigt Gerhard Fehrenbach die Tischtennis-Medaillen, die sein Büro schmücken. | Bild: Christa Hajek

Gefragter Rat vom VdK

Viele Einzelprobleme hat er als VdK-Vorsitzender zu bearbeiten. Meist geht er zu den Leuten hin, die Fragen zur Rente und zu Beihilfen haben. „Da sind alle Unterlagen in Reichweite“. Monatlich, ab April wieder, hält er zudem Sprechstunden im Furtwanger Rathaus.

Steigende Mitgliederzahlen

Die Sozialgesetzgebung ist eine schwierige Materie. Der VdK hält den örtlichen Vorsitzenden durch ständige Informationen auf dem Laufenden. Die Mitglieder müssen für die Hilfe des Vorsitzenden nichts bezahlen. Gebühren sind fällig, wenn beispielsweise ein Rechtsanwalt zu Rate gezogen wird. Der Sozialverband VdK Furtwangen hat derzeit 389 Mitglieder, Tendenz steigend. Das Führungsgremium besteht aus Gerhard Fehrenbach als Vorsitzendem, sein Stellvertreter ist Christof Dworski. Bernd Schäfer verwaltet die Kasse, Doris Schäfer ist Schriftführerin, Angelika Fehrenbach ist Frauenvertreterin.

Viele Erfolge beim Tischtennis

Sportlichen Ausgleich findet Fehrenbach im Tischtennis. Seit Kinderzeiten ist er zwar gehbehindert, dennoch spielte er im Furtwanger Club bei den Nicht-Behinderten und brachte zahlreiche Trophäen in die Uhrenstadt. Im Einzel wurde er einmal Europameister, 15 deutsche Meistertitel im Einzel, Doppel und in der Mannschaft errang er im Laufe der Jahre. Darüber hinaus spielte Fehrenbach 20 Jahre lang bei den Behindertensportlern in Stuttgart mit. Den Tischtennis-Sport pflegt Gerhard Fehrenbach inzwischen nur noch bei den Senioren des Bezirks.