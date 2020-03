Die Bergsteigergruppe Furtwangen in der Sektion Schwarzwald des Deutschen Alpenvereins hatte zu einem Winterwochenende in Bernau auf den Spuren der Skipioniere eingeladen. Trotz widriger Wettervorhersagen und der ungenügenden Schneelage hatten sich zwölf Bergfreunde aufgemacht in das schöne Bernauer Hochtal.

Wetterfenster optimal genutzt

An Langlauf- und Skitouren war aufgrund der schlechten Verhältnisse nicht zu denken, so dass die Gruppe sich auf Wandertouren einstellen musste. Gleich am ersten Tag wurde das Wetterfenster optimal ausgenutzt.

Brauch des Scheibenschlagens ausprobiert

Auf dem Hochtalsteig von Bernau-Dorf aus wanderte die Gruppe zum Scheibenfelsen, um hoch über Bernau-Dorf den Brauch des Scheibenschlagens an einer Abschussvorrichtung zu probieren. Anschließend ging es hoch zur Krunkelbachhütte, wo bereits weit vor Mittag die erste Rast eingelegt wurde. Aber nach bayerischem Brauch sollen ja Weißwürste vor 11 Uhr gegessen werden.

Herrliche Aussicht bis St. Blasien

So gestärkt ging es weiter auf dem Hochtalsteig zum Großen Spießhorn mit herrlicher Aussicht ins Menzenschwandertal bis St. Blasien. Über das Kleine Spießhorn lief die Gruppe abwärts bis zur Neumannshütte, um von dort zum Panoramaweg entlang des Bernauertals abzusteigen. Kaum im Quartier angekommen, setzte starker Regen ein, so dass die Bergsteiger mit dem Auto zum Ernst-Köpfer-Skimuseum fuhren.

Führung durchs Skimuseum

Walter Strohmeier, ein Enkel des Skipioniers, führte die Gruppe fast zwei Stunden lang durch sein liebevoll eingerichtetes Museum. Auch einige Filmausschnitte der Bernauer und Schwarzwälder Skigeschichte zeigte er dem aufmerksamen Publikum.

Regen noch beim Frühstück

Anderntags regnete es noch beim Frühstück, aber als die Gruppe sich zu einer weiteren Fußtour entschieden hatte, kamen immer mehr blaue Stellen am Himmel durch. So machten sich alle Teilnehmer auf zu einer Fußwanderung wieder mit Start in Bernau-Dorf auf dem Panoramaweg nach Bernau-Hof.

Grandiose Fernsicht

Weiter ging es über den Ecklewaldweg zum schönen Aussichtspunkt ins Prägbachtal am Rotfelsenbänkle und hinunter zum Straßenübergang auf der Wacht. Dann folgte der lange Anstieg auf den Blößling (1309 Meter), der aber mit einer grandiosen Fernsicht hinab ins Bernauertal und zu den Schweizer Alpen belohnt wurde. Wie schon am Vortag spendierte Tourenführer Ludwig Schneider einen Haselnussschnaps.

Abschluss gebührend gefeiert

Über das Präger Eck und Bödemle erreichte die Gruppe wieder Bernau-Innerlehen und –Dorf und der Abschluss dieses schönen Winterwanderwochenendes wurde gebührend im Landgasthof „Bergblick“ gefeiert.

Dank an die Organisatoren

Der Kassier der Gruppe, Bruno Schätzle, übergab mit Dankesworten den gesammelten Unkostenbeitrag an die Organisatoren und Tourenführer, Ludwig Schneider und Robert Duffner aus Schonach, und eine Wiederholung im nächsten Jahr, hoffentlich mit Schnee, wurde angedacht. Pünktlich zur Heimfahrt setzte dann wieder der Regen ein.