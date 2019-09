Mit den ersten Herbststürmen geht das Wanderjahr nun wieder zügig dem Ende zu. Mit der Unterstützung vieler Wanderführer konnten die Ortsgruppen Furtwangen und Neukirch des Schwarzwaldvereins 2019 wieder einen attraktiven gemeinsamen Wanderplan erstellen.

Der Schwarzwaldverein hat deshalb alle Wanderführer und Vereinsmitglieder zu einer Besprechung eingeladen, in der Hoffnung, auch im kommenden Jahr wieder einen entsprechenden Wanderplan erstellen zu können. In der gemeinsamen Sitzung will Werner Müller am Donnerstag, 10. Oktober, ab 18 Uhr im Gasthaus „Kalte Herberge“ die Vorschläge erfassen. Dazu sind alle Mitglieder und Freunde der Vereine eingeladen.

Mitfahrgelegenheit zur Wanderplanbesprechung besteht ab 17.30 Uhr vom Parkplatz beim SchiereSchmied an der Bregstraße.

Ins Bergbaugebiet Dachsberg

Der Schwarzwaldverein Furtwangen bietet bis zum Ende des Jahres noch einige Wanderungen und Aktivitäten an. Am Sonntag, 6. Oktober, geht es bei der Bergbauwanderung Dachsberg entlang der Stätten früherer Bergbautätigkeit. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr am Pfrengle-Parkplatz Furtwangen und um 8.30 Uhr am Rößleplatz Neukirch. Anmeldung bei Dieter Kammerer, Telefon 07723/44 91.

Die IVV-Wanderung in Pfaffenweiler findet am Sonntag, 13. Oktober, statt. Abfahrt ist um 8 Uhr am Rößleplatz Neukirch. Anmeldungen nimmt Werner Müller, Telefon 07723/42 34, entgegen.

Genießerpfad Rohrhardsberg

Den Genießerpfad U(h)rwaldpfad Rohrhardsberg erkunden die Wanderer am Sonntag, 20. Oktober, mit malerischen Aussichten und Kuckucksuhren als Brut- und Nistplätze entlang der Tour. Anmeldung bei Werner Müller, Telefon 07723/42 34. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Rößleplatz und um 8.45 Uhr am Pfrengle-Parkplatz.

Am Sonntag, 1. Dezember, kommt der Nikolaus im Gasthaus „Bergstüble“ zu den Mitgliedern. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Pfrengle-Parkplatz mit Auto. Anmeldungen bei Erika Moser, Telefon 07723/24 33, oder Claudia Waldvogel, Telefon 0176/97 83 50 61.

In den weihnachtlichen Europapark

Am Mittwoch, 11. Dezember, geht es in den weihnachtlichen Europapark in Rust. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Rathaus Vöhrenbach und um 13.15 Uhr am Busbahnhof Furtwangen.

Am Sonntag, 29. Dezember, ist um 18 Uhr Start an der Neukircher Schwarzwaldhalle zur Fackelwanderung. Für Fackeln und Verpflegung wird gesorgt. Anmeldung bei Dieter Kammerer, Telefon 07723/44 91.