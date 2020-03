von Siegfried Kouba

Die Wälderbuebe und Maidle des Linacher Harmonikavereins trafen sich zu ihrer Generalversammlung im Bergstüble. Trotz Corona herrschte gute Stimmung, doch einen Wermutstropfen gab es: das Konzert am 29. März muss ausfallen. Ferdinand Kreuz begrüßte die Mitglieder sowie die DHV-Kreisvorsitzende Brigitte Sauerburger und Ortsvorsteher Arno Ruf. Sein Dank galt allen Beteiligten und sein Rückblick auf das Vereinsjahr war die Schnittmenge der Berichte der Schriftführerin Ulrike Löhle und der Jugendleiterin Andrea Dorer, die in Bild und Ton ergänzten.

Viel bewältigt

Bestens war der Start mit drei Aufführungen von „Un alles uf Krankeschii“. Viel Spaß gab es für Jung und Alt an der Fasnet, das Jahreskonzert war erfolgreich, bei der Kulturwoche wurde mitgewirkt, eine Nachtwanderung führte zum Brend und gelungen war der Ausflug zum Schauinsland. Preiscego, Probetag, „Krone“-Mittagskonzert, 50. Geburtstag des Dirigenten und Jugendaktivitäten gehörten dazu. Insgesamt zählt der Verein 170 Mitglieder, davon 30 Aktive.

Freilichttheater geplant

Großes haben die Wälderbuebe wieder im kommenden Jahr vor, wie der von Kathrin Kern verlesene Bericht des Sprechers der Theaterspieler, Florian Klausmann, ergab: eine Freilichttheateraufführung. 28 Termine absolvierte die Gruppe, die ein Theater in Basel besuchte und sich bei Andreas Trenkle und Wolfgang Dorer für die Unterstützung bedankte. Über ein Plus in der Kasse berichtete Carmen Dorer und Gerhard Dotter bestätigte „die Kasse ist super geführt“. Gut gelaunt gab sich Dirigent Oliver Albrecht, auch wenn sich die Interpretation der Noten nicht immer mit seinen Vorstellungen deckte. Angesichts seiner 20-jährigen Leitung meinte er, das sei „fast wie verheiratet“. Zufrieden konnte er mit dem 89-prozentigen Probenbesuch sein, wobei Albert Grieshaber nie fehlte.

Problemlose Wahlen

Problemlos war die Entlastung des Vorstands durch Arno Ruf, der den Gewählten, Geehrten und dem Dirigent gratulierte. Gekürt wurden die stellvertretende Vorsitzende Kathrin Kern, Kassiererin Carmen Dorer, der passive Beisitzer Rudolf Fleig und die Beitragskassierer Matthias Dorer, Ulrike Löhle und Andrea Löhle. Wolfgang Dorer wurde Kassenprüfer.