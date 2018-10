von Stefan Heimpel

Salesianer-Pater Xaver Berchtold besucht am kommenden Wochenende das Bregtal und feiert mit allen Freunden der Salesianer in Vöhrenbach einen Gottesdienst, gefolgt von einem gemütlichen Austausch im Pfarrzentrum Krone.

Bei diesem Besuch gibt es die Gelegenheit, Pater Berchtold und Pater Schrapp zu gratulieren. Denn beide feierten in diesem Jahr ein großes Jubiläum. So beging Pater Xaver Berchtold im Juni in seiner Heimatgemeinde Kronburg sein 50-jähriges Priesterjubiläum.

Pater Xaver Berchtold wurde 1939 in Unterbinnwang, am Wallfahrtsweg nach Maria Steinbach, geboren. Über das Gymnasium Marianum in Buxheim kam er zum Orden der Salesianer Don Boscos.

1971 bis 1982 in Furtwangen tätig

Am 30. Juni 1968 wurde er zum Priester geweiht. Eingesetzt war Pater Berchtold in den Internaten des Ordens in Furtwangen (1971 bis 1982), Pfaffendorf/Eben, Bamberg und Augsburg. In Regensburg war er für die Erziehung im Lehrlingsheim zuständig.

Seinen Lebensabend verbringt Pater Berchtold nun bei den Salesianern in Buxheim. Dort führen sie das Marianum, ein Gymnasium und ehemaliges Internat in kirchlicher Trägerschaft. Aber für Pater Xaver Berchtold ist es eher ein Unruhestand.

Seit vielen Jahren ist er unter anderem in der Jugendseelsorge der Dekanate Memmingen und Mindelheim aktiv – ebenso wie in der Pfarrseelsorge in der Region.

Immer noch Einladungen aus dem Bregtal

Aber auch nach Furtwangen und Umgebung zieht es ihn immer wieder, denn von vielen Menschen, die er während seiner Furtwanger Zeit kennengelernt hat, wird er immer wieder eingeladen, um Taufen, Trauungen und ähnliche Gottesdienste mit ihnen zu feiern.

In seiner Heimatgemeinde wurde von den 20 örtlichen Vereinen ihm zu Ehren ein Wegkreuz errichtet. Nach einem Treffen am Berchtold-Hof zog eine große Gemeinde unter den Klängen der Musikkapelle und mit den Vereinsfahnen zum Platz des Kreuzes, wo das Monument von dem Jubilar feierlich gesegnet wird.

Nach dem gemeinsamen Rückweg zum Berchtold-Hof folgte in der Pfarrkirche Illerbeuren der Jubiläums-Gottesdienst unter dem Thema „Fünf Brote und zwei Fische – tun wir, was wir können, Gott fügt das Übrige“. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer „Abend der Begegnung“.

Das Wegkreuz in Unterbinnwang. | Bild: Franz Kustermann

Auch Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner war mit seiner Frau zu diesem Anlass ins Allgäu gereist. Doch damit nicht genug, wenige Wochen später gab es einen weiteren Feieranlass: Am 19. August hat im Kloster Ensdorf die diesjährige Professfeier stattgefunden. Zwei junge Salesianer erneuerten ihre Ordensgelübde, die Profess. Und eine ganze Reihe weiterer Salesianer konnte hier das Jubiläum ihrer Profess feiern. Dazu gehörte auch Pater Xaver Berchtold, der vor 60 Jahren seine Gelübde abgelegt hatte. Aber noch zwei weitere Patres aus der Reihe der Furtwanger Salesianer feierten: Pater Albert Link (ebenfalls 60 Jahre) sowie Pater Ulrich Schrapp (50 Jahre).

Pater Schrapp wird im Übrigen zusammen mit Pater Berchtold an diesem Treffen in Vöhrenbach teilnehmen.

Gemeinsame Messe Die beiden Salesianer Pater Berchtold und Pater Schrapp halten am Samstag, 27. Oktober, in der Vöhrenbacher Pfarrkirche St. Martin um 18 Uhr gemeinsam mit Pfarrer Martin Schäuble die Vorabendmesse, die vom Chorisma- Chor wieder mit modernen geistlichen Liedern musikalisch gestaltet wird. Anschließend gibt es einen gemütlichen Treff für alle Interessierten, die Pater Schrapp und Pater Berchtold gerne wieder einmal sehen wollen, im Vöhrenbacher Pfarrzentrum Krone.

