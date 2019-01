von Christa Hajek

Die Partnerschaft zwischen den Gemeinden am Anfang und am Ende der Donau, Furtwangen und Wylkowe in der Ukraine, wurde vor gut zwei Jahren auf den Weg gebracht. Die Partnerstadt Wylkowe hat rund 7000 Einwohner, die Gegend ist überwiegend landwirtschaftlich strukturiert. Delegationen besuchten sich gegenseitig, jetzt möchte Furtwangen diese Partnerschaft beleben.

Erstes Treffen im Rathaus

Zu einem ersten Austausch traf sich ein Dutzend Interessierte im Rathaus. Marcel Schneider, Leiter des Bürger- und zentralen Service, leitete die Besprechung zusammen mit Diana Schober. „Das Projekt muss wachsen“, betonten vor allem die Stadträte, die beim ersten Treffen mit in der Ukraine waren.

Sprachprobleme

Es gibt Sprachprobleme, das zeigte sich gleich in der ersten Gesprächsrunde. Bei offiziellen Anlässen waren zwar Dolmetscher dabei, doch die Verständigung im kleinen Kreis hatte ihre Tücken. „Auf Englisch, mit Händen und Füßen“ habe man sich unterhalten, erinnerte Thomas Riesle an die Treffen. Beim Briefwechsel sei es einfacher, berichtete Marcel Schneider.

Fremde Kultur verstehen lernen

Die ukrainischen Partner ließen offenbar die Briefe ins Deutsche und Englische übersetzen. Christof und Keystyna Stelemaszek erklärten sich zur Mithilfe bereit, sie stammt aus der Ukraine, er aus Polen, das Paar wohnt in Hammereisenbach. „Wir können Brücken schlagen“, versicherte Christof Stelemanszek. Er mahnte, man müsse die fremde Kultur verstehen lernen. Gegenseitiges Kennenlernen sei wichtig.

Müll wird einfach vergraben

Als Themen, die die Partner von der Donaumündung besonders interessieren, wurden Technologie und Energie genannt. Am Recycling von Müll zeigten besonders jüngere Teilnehmer Interesse. Denn „in der Ukraine wird der Müll einfach vergraben“. Als weiteres Thema nannte Wolfgang Kern den Tourismus. Hier einen Schwerpunkt zu bilden sei sinnvoll, zumal die EU Fördermittel bereitstelle.

Mitstreiter gesucht

„Wir sollten mit kleinen Dingen beginnen“, mahnte Heinz Guhl. Man dürfe keine Hoffnungen wecken, die nicht erfüllt werden können. Ulrike Waldvogel berichtete, dass an der Hochschule Furtwangen zwar russische Kollegen sind, Studenten oder Mitarbeiter aus der Ukraine aber derzeit nicht. Man werde sich, versicherte Marcel Schneider, weiterhin nach Menschen mit ukrainischen Wurzeln im oberen Bregtal umsehen. Das nächste Treffen wird voraussichtlich im April stattfinden.

Wer Interesse an der Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Städtepartnerschaft Wylkowe“ hat, kann sich mit Diana Schober in Verbindung setzen, Telefon 07723 / 93 91 02 oder dschober.stadt@furtwangen.de.