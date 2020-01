von Siegfried Kouba

Sein Jahreskonzert gab der Handharmonika-Club Edelweiß Rohrbach im katholischen Pfarrsaal. Publikum und Akteure verschmolzen beim Hit des Abends, dem „Schneewalzer“, bei dem gemeinsam musiziert, gesungen und geschunkelt wurde. Bestens besucht war das Konzert bei Bewirtung durch die Kohlebrenner und sichtlich begeistert waren die Gäste, die der Vorsitzende Markus Graf herzlich begrüßte.

Populäres Programm kommt bestens an

Das von Martina Hilser moderierte populäre Programm kam bestens an. Schon zum Auftakt wurde man auf eine Besonderheit aufmerksam, denn der junge Altsaxofonist Karl Kienzler brachte sich beim Thommy-Reeg-Arrangement „Pinocchio“ ein. An amerikanische Kriegszeiten erinnerte danach „Georgia“, eine Bearbeitung des Musiklehrers Gottfried Hummel, bei dem friedliche Marschstimmung mit glorioser Hymne erklang.

„Lasst doch der Jugend ihren Lauf“, heißt es beim Handharmonikaclub „Edelweiß“: Und so zeigt sich, dass der Akkordeonnachwuchs und Altsaxofonist Karl Kienzler ihre Stücke beherrschen. | Bild: Siegfried Kouba

Jüngste Akteurin sieben Jahre alt

Erstaunlich war der Einsatz der Rohrbacher Jugend, die mit der siebenjährigen Annika die jüngste Akteurin stellte. Überhaupt ist der Edelweiß-Verein mit einem Altersdurchschnitt von 30 Jahren ein jung gebliebener Verein, der aber auch auf alte Hasen wie Edgar Grieshaber, der 66 Jahre mitwirkt, zählen kann.

Breite Palette bekannter Melodien

Die engagiert dirigierende Beate Ferst hatte eine breite Palette bekannter Melodien zusammen gestellt, die durch das Stammorchester interpretiert wurde, wie die mehrteilige Rossini-Ouvertüre zu „Regina“, um italienisches, tonmalerisches Opernflair zu vermitteln.

Fingerschnippen und südamerikanische Rhythmen

Wer kennt nicht Whoopi Goldberg? An sie wurde mit Songs wie „Hail Holy Queen“ und „I will follow him“ aus dem Film „Sister Act“ erinnert. Gefühlvoll ging es danach weiter mit „Nessaja“ von Peter Maffay. Ein großes Medley erklang von der Rockband Queen mit Titeln wie „A kind of magic“, über „Innuendo“ bis „We are the champions“. Fingerschnippen, Dramatik, Drummerrhythmus und südamerikanische Rhythmen waren bei rockig-poppigem Kolorit gefragt.

Hits aus dem Alpenraum

Der zweite Teil wurde mit „A Mann für Amore“ eröffnet. Dirigentin Beate Ferst hatte den Ohrwurm vom Lederhosenmann mit weißer Kappe, DJ Ötzi, für ihr Akkordeonorchester adaptiert. Man blieb im Alpenraum mit „Oberkrainer-Stimmungspolkas“ vom berühmten Slavko Avsenik, bearbeitet durch Renato Bui. Schließlich erklang das überschwänglich gesungene und musizierte „Ein Leben lang“. Das Publikum machte kräftig mit bei den Klängen der schweizerischen Volksmusikband Fäaschtbänkler.

Zugabe nach überwältigendem Applaus

Der Applaus war überwältigend und wurde mit einer Zugabe belohnt. Doch mit der Musik war es längst nicht am Ende, denn zur Unterhaltung spielte anschließend die Rohrbacher Formation Stuwwehocker auf, um mit ihren steirischen Knöpferlharmonikas zu begeistern.