von Bernward Janzing

Es scheint inzwischen zur Regelmäßigkeit zu werden: Auch der April war in Furtwangen wieder wärmer als normal. Und trocken war der vergangene Monat zudem, während die Sonneneinstrahlung – entgegen der bundesweiten Solarbilanz – leicht unter dem üblichen Wert lag. Die Mitteltemperatur betrug an der Wetterstation auf dem Kussenhof im April 5,3 Grad und lag damit um 0,6 Grad über dem Durchschnitt der vergangenen 40 Jahre. Damit waren von den vergangenen 13 Monaten im Schwarzwald zwölf zu warm.

In Furtwangen ließ sich die Sonne im April etwas weniger blicken als im Durchschnitt. Zwölf der 13 vergangenen Monate waren dennoch zu warm. | Bild: Müller, Cornelia

April 0,6 Grad über dem Durchschnitt

Am wärmsten war der 24. April, der in den Mittagsstunden auf 20,5 Grad kam, am kältesten war es am 6. April mit minus 3,5 Grad. Beide Werte liegen durchaus im Rahmen. Im April 2012 war es mit 25 Grad noch deutlich wärmer gewesen, im April 1986 mit minus 12,5 Grad noch erheblich kälter.

Beeindruckender Temperatursturz

Mit zwölf Frosttagen in diesem Jahr bleib dieser Wert unter dem Normalniveau von 15 Frosttagen im April. Ein beeindruckender Temperatursturz wurde übrigens am Nachmittag des 24. April registriert: Binnen nur drei Stunden fiel das Thermometer um volle 16 Grad.

Spärliche Niederschläge

Die Niederschläge waren im gesamten Monat recht spärlich. Mit 91 Litern pro Quadratmeter wurden nur 77 Prozent des langjährigen Mittelwertes gemessen. Die Zahl der Niederschlagstage lag mit 15 zwar exakt auf dem Normalniveau, die Mengen waren jedoch jeweils mäßig. Mit gerade einmal knapp 14 Litern pro Quadratmeter war der 27. April der regenreichste Tag des Monats.

Woanders noch trockener

Gleichwohl gehörte der Raum Furtwangen im April zu den regenreichsten Regionen Deutschlands. In Teilen Bayerns, in Nord- und Ostdeutschland gab es vielerorts keine 25 Liter Regen.

Ein Fünftel ist Schnee

Rund ein Fünftel der Monatsniederschläge ging an der Wetterstation in Furtwangen als Schnee nieder. Als maximale Schneehöhe wurden am 4. April noch acht Zentimeter gemessen. Über den gesamten Monat betrachtet lag die Schneehöhe im Mittel rechnerisch bei nicht einmal einem halben Zentimeter – ein Zehntel des langjährigen Durchschnittswertes. Den Schneerekord für April hält noch immer das Jahr 1988 mit 73 Zentimetern zum Monatsbeginn.

Die Niederschläge liegen in einem durchschnittlichen Mai mit 150 Litern pro Quadratmeter etwas über dem Wert des April, der mit 118 Litern einer der beiden trockensten Monate des Jahres ist (nur knapp unterboten wird er vom September).

Hoffen auf Mai-Regen

Der Natur käme ein regenreicher Mai zugute, denn im vergangenen Jahr blieb ein Regendefizit von 370 Litern, was sich bis heute auswirkt. So macht der Regenmangel sich bei manchen Quellen des Schwarzwaldes noch bemerkbar; sie sind für einen trockenen Sommer weniger gut gerüstet als in manchen Vorjahren.

Dass der Mai aber auch ordentliche Niederschläge bringen kann, zeigte sich am 31. Mai 2000, als in Furtwangen 114 Liter pro Quadratmeter niedergingen. Der höchste Monatswert wurde 1983 mit 255 Litern registriert. Aber auch trocken kann es werden, im Mai 2011 gingen nur 54 Liter nieder.

Sonne bleibt hinter ihren Möglichkeiten

Knapp unterdurchschnittlich blieb im vergangenen Monat die Sonne. Mit 112 Kilowattstunden pro Quadratmeter fehlten rund fünf Prozent zum langjährigen Mittelwert. Der Spitzenwert eines Tages – der 20. April war der sonnigste Tag des Monats – überschritt bereits die Marke von sieben Kilowattstunden pro Quadratmeter. Nach den ersten vier Monaten stellt sich die Wetterbilanz des bisherigen Jahres 2019 wie folgt dar: Di e Temperaturen lagen im Mittel um ein Grad über dem langjährigen Durchschnitt, die Niederschläge fielen durch den trockenen April knapp unter den Normalwert, die Sonneneinstrahlung liegt in der Summe seit Jahresbeginn aktuell noch rund fünf Prozent im Plus.

Sonniger Mai-Auftakt

Mit einem sonnigen Mai­feiertag begann der neue Monat. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch der Mai wieder überdurchschnittlich warm wird, denn der Trend der Temperaturen der letzten Jahrzehnte ist eindeutig. Während der Mai im Mittel in den achtziger Jahren in Furtwangen noch bei 8,1 Grad gelegen hatte, liegt das aktuelle Jahrzehnt im Mittel bei 9,6 Grad. Dreimal in den vergangenen 40 Jahren war der Mai sogar wärmer als zwölf Grad – und alle drei Jahre lagen nach der Jahrtausendwende, es waren 2003, 2009 und 2018.