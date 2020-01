von Stefan Heimpel

Sein erstes Neujahrskonzert leitete Timo Hieske als neuer Dirigent der Stadtkapelle Furtwangen am Abend des Neujahrstages in der Furtwanger Festhalle. In nur drei Monaten hatte er ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das bei den Besuchern sehr gut ankam. Gleichzeitig war dieses Konzert der Abschluss nach fast neun Jahren für Bernhard Weißer als Dirigent der Jugendkapelle.

Gut besetzte Festhalle

Die Furtwanger Festhalle war wieder gut besetzt, als Vorsitzender Volker Schwer die Gäste zum Neujahrskonzert willkommen hieß. Sein besonderer Gruß galt dabei Bürgermeister Josef Herdner sowie der Landtagsabgeordneten Martina Braun, Pfarrer Lutz Bauer von der evangelischen Kirche und Pfarrer Joachim Sohn von der altkatholischen Kirche.

Ein Jahr wichtiger Veränderungen

Für die Stadtkapelle habe es wichtige Veränderungen im vergangenen Jahr gegeben: Nicht nur eine neue Satzung wurde verabschiedet. Sondern man trennte sich auch im Juni einvernehmlich vom bisherigen Dirigenten Ulf Schuster. Ende September wurde dann Timo Hieske, der bereits im Juni aushilfsweise die Leitung übernommen hatte, zum neuen Dirigenten gewählt.

Nachdem ihn die Musiker im September zum neuen Dirigenten der Stadtkapelle gewählt haben, absolviert Timo Hieske mit der Kapelle nun sein erstes Neujahrskonzert – mit Erfolg. | Bild: Stefan Heimpel

Jugendkapelle eröffnet das Konzert

Eröffnet wurde das Konzert traditionell von der Jugendkapelle unter der Leitung von Bernhard Weißer, der mit diesem Konzert seine Tätigkeit beendete. Das zweite Stück der Jugendkapelle von der Insel mit zwei Bergen auf Lummerland dirigierte dann der künftige Dirigent Florian Brüser.

Erst besinnlich, dann schwungvoll

Eröffnet wurde das Programm von Bernhard Weißer und den jungen Musikern mit „Just give me a reason“ von Pink, das zwar erst einmal besinnlich startete, dann aber mit seinen schwungvollen Melodien die jungen Musiker forderte. Richtig romantisch wurde es dann bei „Perfect“: In dieser Ballade besingt Ed Sheeran seine große Liebe. Den Charakter dieses besonderen Stückes konnten die jungen Musiker auch sehr gut darstellen. Schwungvoll waren dann ebenfalls die Melodien aus allen acht Harry-Potter-Filmen.

Potpourri bekannter Märsche

Mit „I will follow him“ aus dem Film „Sister Act“ setzte die Jugendkapelle und vor allem auch Bernhard Weißer den Schlusspunkt. Er verabschiedete sich von der Jugendkapelle und dem Publikum mit einem Potpourri bekannter Märsche als Zugabe und wurde mit viel Beifall belohnt.

Mit dem Neujahrskonzert 2020 verabschiedet sich Bernhard Weißer nach neun Jahren als Dirigent der Jugendkapelle der Furtwanger Stadtkapelle. | Bild: Stefan Heimpel

Inspirationen aus den Alpen zum Einstand

Mit musikalischen und häufig sehr wuchtigen Inspirationen aus den Alpen von Martin Scharnagl eröffnete der neue Dirigent Timo Hieske den zweiten Teil des Konzertes mit der Stadtkapelle. Ebenso wie der zweite Titel, „Cycles and Myths“ von Nuno Osorio waren dies Beispiele für die moderne konzertante Blasmusik, die von den Orchestern jedes Mal einiges fordert.

Herausforderung bestens bewältigt

Eine besondere Herausforderung war aber dann der „Zigeunerbaron“ von Johann Strauß Sohn. Der rasche Wechsel zwischen Passagen mit ganz unterschiedlichem Charakter vom Wiener Walzer bis zum ungarischen Zigeuner-Tanz forderte die Musiker und sorgte auch beim Publikum für Begeisterung.

Dieses Werk hatte die Stadtkapelle Timo Hieske übrigens bei der Dirigenten-Wahl zum Probe-Dirigieren vorgelegt. Dem neuen Dirigenten hat diese schwungvolle Musik offensichtlich gleich gut gefallen.

Für Britte Dotter bleibt ein Stuhl leer

Doch dann wurde es sehr besinnlich, denn ein Stuhl im Orchester war dieses Jahr leer geblieben: Die Stadtkapelle gedachte der im September verstorbenen Musikerin Britta Dotter, die neben der Stadtkapelle auch in verschiedenen anderen Formationen aktiv war. Zur Erinnerung erklang das musikalische Gebet „Von guten Mächten“ von Dietrich Bonhoeffer, das Ganze illustriert durch zahlreiche Bilder von Britta Dotter auf der Leinwand.

Melodien aus „Les Misérables„

Weiter ging es dann nach der Pause mit einem ausdrucksstarken Melodien-Reigen aus dem bekannten Musical „Les Misérables“, bevor die Musiker dann mit Musik von Fritz Neuböck mit dem Teufel tanzten bis zum siegreichen Finale.

Bei der musikalischen Schilderung zum Sternbild „Cassiopeia“ konnte man sich dann fast in eine Weltraum-Saga versetzt fühlen, bevor mit „Textilaku“, dem schwungvollen Marsch der Textilarbeiter aus Trentschin in der Slowakei die Stadtkapelle mit Timo Hieske ihr Programm beendete.

Mehrere Zugaben

Doch nach diesem gelungenen Einstand zeigte das Publikum mit reichlich Applaus, dass ihm das Programm gut gefallen hat und es natürlich gerne auch noch eine Zugabe hätte: Doch auch nach der Strauß-Polka „Leichtes Blut“ ebbte der Beifall nicht ab, sodass sich Timo Hieske und die Musiker schließlich mit dem Radetzkymarsch verabschiedeten.