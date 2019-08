von Stefan Heimpel

In der Pfarrkirche St. Cyriak gastierte das Ensemble Locatelli aus Italien. Das Konzert war gut besucht, nicht zuletzt, weil das Ensemble in direktem Zusammenhang mit dem erfolgreichen musikalischen Austausch des Otto-Hahn-Gymnasiums mit zwei Schulen in der Region Bergamo steht.

Mehrfach am Austausch teilgenommen

Der Leiter Thomas Chigioni und seine beiden Geschwister, die ebenfalls mitspielten, hatten selbst mehrfach am musikalischen Austausch teilgenommen und waren daher schon als Schüler in Furtwangen zu Gast gewesen. Auch auf der Homepage des Ensembles – www.ensemblelocatelli.com – wird diese Verbindung deutlich, denn das gemeinsame Foto des Ensembles auf der Seite entstand direkt vor der Furtwanger Pfarrkirche.

Nun hat Thomas Chigioni 2014 nach seinem vielseitigen und erfolgreichen Musikstudium dieses Barock-Ensemble gegründet und ist damit regelmäßig auf Tournee.

Elke Schön führt durchs Programm

Durch das Programm führte Elke Schön, die selbst eng mit dem Musikaustausch verbunden ist und die Musiker schon sehr lange, auch aus Schülerzeiten, kennt. Dies konnte sie auch mit kleinen Anekdoten erläutern.

Unterschiedlicher Charakter

Im ersten Teil des Konzertes widmeten sich die Musiker den deutschen Komponisten Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann, im zweiten Teil den Italienern Antonio Vivaldi und Giovanni Benedetto Platti. Die Werke hatten einen ganz unterschiedlichen Charakter vom Konzert für Streicher von Vivaldi über eine Ouvertüre von Händel bis zu mehreren Konzerten für Soloinstrumente. Und in allen Variationen sorgte das Ensemble für Begeisterung.

Solis als Leckerbissen

Ein besonderer Leckerbissen waren die verschiedenen Soli von Teun Wisse mit der Blockflöte, Nicola Sangaletti mit der Viola und Thomas Chigioni selbst am Violoncello. Sowohl die Solisten als auch das gesamte Ensemble beeindruckten mit ihrem virtuosen und einfühlsamen Spiel. Das galt ebenso, wenn der Bogen von Thomas Chigioni fast über die Cello-Saiten flog, oder wenn man den flotten Fingern des Flötisten Teun Wisse folgte. Entsprechend begeistert war dann auch das Publikum am Ende des Konzertes. Die Musiker durften erst nach zwei Zugaben abtreten. Bei der ersten präsentierten sie sich gleich noch als Sänger, bei der zweiten Zugabe gab es folkloristische Klänge.

Furtwangen Besondere Bande zwischen Bergamo und Furtwangen seit 1995 Das könnte Sie auch interessieren

Für das Ensemble war dies bereits das zweite Konzert in Furtwangen. Bleibt zu hoffen, dass die Musiker auch in den kommenden Jahren regelmäßig in Furtwangen gastieren.