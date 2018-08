von Stefan Heimpel

„Leinen los“ – unter diesem Motto wurden die 49 Schüler der vierten Klasse der Friedrichschule aus der Grundschule entlassen, denn nun beginnt für sie eine Reise in ein neues Abenteuer.

Dies war dann auch das Motto für ein Theaterstück zu Beginn des Abschiedsprogramms in der Festhalle. Enthalten waren Musik, Akrobatik, Tanz, Sketche und Percussion-Einlagen. Gleich zu Beginn ging es lebhaft zu, denn auf der Bühne standen Absolventen der Grundschule, die feiern wollten. Doch dann tauchten die Piraten auf, und statt „Abschluss“ verstanden sie „Abschuss“. Doch schnell war man sich nach diesem Missverständnis einig und ging gemeinsam auf große Fahrt, dargestellt durch eine spektakuläre Einlage aus Akrobatik und turnerischen Elementen.

Spektakuläre Einlagen

Die Reise dieser Gesellen war gespickt mit Liedern und Sketchen sowie einem schwungvollen Tanz in einer Seefahrer-Kneipe. Wieder im heimatlichen Hafen angekommen, bedanken sich die Mädchen und Jungen bei den Piraten für die gemeinsam erlebten Abenteuer mit einem Lied, von Trommelrhythmen begleitet, auch das Publikum wurde kräftig zum Mitklatschen animiert.

Im zweiten Teil des Programms folgt dann die Geschichte von „Pezzentino“, der endlich wissen will, wohin er gehört. Die Philosophie dieses Stückes ist die Erkenntnis, dass man nicht Teil von irgendetwas anderem ist, sondern dass man ganz man selbst bleiben soll. Mit zahlreichen Bildern auf der großen Leinwand erinnerten sich die Zuschauer in der Festhalle an die Aktionen während der vier Jahre an der Friedrichschule.

Mehr als eine Pauk-Anstalt

Während die Schüler und ihre Angehörigen zu Beginn der Veranstaltung von Gabriele Herb als Vertretung der Schulleitung begrüßt wurden, übernahm es Cornelia Jauch, die Abschiedsrede für die 49 Schüler zu halten. Noch könne sie sich gut an die Einschulung mit den schönen Schultüten erinnern, so Cornelia Jauch, und nun seien diese vier Jahre wie im Flug vergangen. Nach den Sommerferien geht es an einer anderen Schule weiter. Hoffentlich hätten die Schüler auch erkannt, dass Schule nicht nur eine Pauk-Anstalt sei, sondern auch ein Ort, an dem der Grundstein für ihre Persönlichkeitsentfaltung gelegt werde.

Sie bezog sich in ihrer Ansprache auch auf die verschiedenen Lieder und Texte aus dem vorherigen Programm. Die Kinder sollten sich aber auch bewusst sein: „Ihr habt nur diese eine Welt, in der ihr leben könnt. Deswegen sorgt dafür, dass es hier lebenswert bleibt. Das ist eine große Herausforderung und nicht immer einfach.“

Es gab auch noch einen Dank der Elternvertreter für die Klassenlehrerinnen. Nachdem die Kinder dann ihre offiziellen Abschlusszeugnisse erhalten hatten, sangen alle, offensichtlich tief gerührt, das Lied „Friedrichschule – altes Haus“.

