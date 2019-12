Der Rettungshubschrauber Christoph 11 wird auch öfters nach Gütenbach gerufen. Bürger und Gemeinderäte forderten deshalb von der Verwaltung, sich um einen offiziellen Landeplatz für den Rettungshubschrauber zu kümmern. Feuerwehrkommandant Jürgen Schonhardt hatte zusammen mit Bürgermeisterin Lisa Wolber und seinen Feuerwehrkameraden schon zahlreiche Überlegungen angestellt, doch den optimalen Platz für eine Hubschrauberlandung fanden sie noch nicht.

Schwierige Genehmigung

Ein Gespräch mit dem Leiter der DRF-Luftrettung in Villingen, Simon Lehrich, brachte sprichwörtlich Licht ins Dunkel. Die Gemeinde sei nicht verpflichtet, einen offiziellen Landeplatz auszuweisen, und es wird auch nicht empfohlen, so Lehrich, denn sonst muss ein Genehmigungsverfahren für den Betrieb der Landefläche gestartet werden, was sehr aufwendig ist.

Sinnvoller sei es, dass Piloten und Feuerwehr einige Möglichkeiten im Gebiet kennen und bei Bedarf eine Fläche abgesperrt oder ausgeleuchtet wird, erklärte Lehrich weiter.

Feuerwehr wird mitalarmiert

Bei Nacht werden die örtlichen Feuerwehren mit dem Ausrücken des Hubschraubers alarmiert. Der Feuerwehr Gütenbach bleiben dann circa zehn Minuten, sich in Absprache mit dem Piloten an einem geeigneten Platz zu positionieren um die Landefläche auszuleuchten.

Wie die Ausleuchtung und Absperrung erfolgen sollte, möchte Kommandant Schonhardt mit seinen Kameraden an möglichen Flächen in der Gemeinde proben. Merkblätter dazu liegen in den Feuerwehrfahrzeugen bereit.

Pilot entscheidet von Fall zu Fall

Tagsüber erfolgt der Landeanflug in der Regel ohne Unterstützung der Feuerwehr. Der Pilot kreist dabei einige Male über dem Gebiet und muss dann entscheiden, wo er landen kann. Dies entscheide der Pilot von Fall zu Fall, so Lehrich, denn ein einmal gut geeigneter Platz könnte beim nächsten Mal ein Risiko darstellen, wenn sich zum Beispiel viele Menschen in der Gegend aufhalten.

In Gütenbach seien den Piloten mehrere Plätze bekannt, an welchen ein Landeanflug gut funktioniert. Winterliche Verhältnisse stellten dabei nicht immer ein Problem dar. Beispielsweise könne man auf einer Schneedecke auch einem Feld mal sehr gut landen, auf welchem im Sommer sonst Schafe stehen würden, so Lehrich.