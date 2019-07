von Stefan Heimpel

Zum Schuljahresende gab es am Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule nicht nur die Zeugnisse. Besondere Leistungen wurden ebenfalls gewürdigt. Zum einen waren dies Preis oder Lob für gute und sehr gute Leistungen im Laufe des Schuljahres. Darüber hinaus gab es noch einige besondere Preise.

Drei Schüler lösen Mathe-Problem des Monats

So können sich die Schüler im Lauf des Schuljahres in jedem Monat an besonderen mathematischen Aufgaben messen. Für die Lösung dieses Problems des Monats erhielten Clara Jäger, Jana Mittmann, und Tabea Fleig einen Preis.

Einen besonderen Stellenwert am Gymnasium hat auch der Sozialpreis. Er wird nicht für besondere schulische Leistungen vergeben, sondern für ein besonderes soziales Engagement in der Klasse oder auch in der ganzen Schule. Einen solchen Sozialpreis erhielten in der Unterstufe im Gymnasium Noreen Dold (7b) sowie in der Realschule Jana Duffner (5Ra), Kerstin Fleig (5Rb) und Nick Schwörer (7Rb).

Preis und Lob am Gymnasium

Einen Preis oder ein Lob für gute Leistungen erhielten: Gymnasium Klasse 5: Preis: Vanessa Dold, Ronja Fischer, Julia Grieshaber, Lara Müller, Mira Weiß, Alina Willmann, Emily Zinapold. Lob: Emilio Fritschi, Aylin Morreale. Klasse 5b: Preis: Yagmur Ay, Maja Fehrenbach, Nika Weis. Lob: Linus Dorer, Simon Dorer, Emily Fautz, Vivian Hofmeier, Ilja Ploetz, Laura Schaum, Emy Tritschler. Klasse 6a: Preis: Jasmin Deutschmann, Jana Duffner, Marie Duffner, Helen Haas, Zeruja Herdt, Paul Kienzler. Lob: Leni Duffner, Lia Fritschi, Olta Hajdari. Klasse 6b: Preis: Niklas Dorer, Tabea Fleig, Clara Jäger, Franziska Mondeh, Lukas Rosenstiel. Lob: Clarissa Albiez, Eva Dorer, Leonie Kienzler, Lukas Riesle. Klasse 7a: Preis: Judith Hofmann, Luca Kramar, Sabina Schätzle, Louis Willmann. Lob: Kim Dinger, Annika Gulde, Ida Ploetz. Klasse 7b: Preis: Jonathan Bartram, Sonja Link. Lob: Zoe Alt.

... und an der Realschule

Realschule Klasse 5Ra: Lob: Jana Duffner, Jana Mittmann. Klasse 5Rb: Preis: Anne Brenner, Nele Dold, Julien Eschle, Kerstin Fleig. Lob: Janes Dezman, Kaja Dinger, Hannah Fehrenbach, Tamara Hummel, Luis Hättich, Mira Ruderer, Thomas Sheffler. Klasse 6Ra: Preis: Eileen Brugger, Elina Kramar, Judith Schrenke, Elina Schwer, Hanna Zwick. Lob: Leonie Schwörer. Klasse 7Ra: Lob: Shariina Borho, Clara Dorer, Phoebe Holland, Flora Kuß, Laurenz Weis. Klasse 7Rb: Preis: Sonja Dorer. Lob: Annika Dietrich, Annalena Kittelmann. Klasse 7Rc: Preis: Max Rösch, Nick Schwörer. Lob: Sophia Ketterer, Tobias Markon.