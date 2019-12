von Brigitte Frank-Gauckler

Einen besonderen musikalischen Abend erlebten die Besucher der Kulturfabrik bei der letzten Veranstaltung des Jahres. Schlagzeuger Pete York brachte drei exzellente Musiker mit und zelebrierte Swing vom Feinsten. Bei jedem Auftritt versammelt er andere Jazz-Künstler um sich, um dem Swing zu frönen.

Vier Musiker verschmelzen zu einer Einheit

Claus Koch am Saxofon, Pianist Kuno Kürner aus Bräunlingen und die charismatische Sängerin Nina Michelle verschmolzen zu einer Einheit. Spangalang bezeichnet den Rhythmus von Swing, eine Stilrichtung des Jazz, die ihre Wurzeln in der Zeit der 1920-er- bis 1930-er Jahre in den USA hat und oft von einer Big Band gespielt wurde. Es ist ein federnder, schwebender Rhythmus, ein Gefühl der musikalischen Leichtigkeit. Pete York war schon einmal zu Gast in Furtwangen. Die Liste der bekannten Künstler, mit denen er schon zusammenspielte, ist sehr lang.

77-jähriger Brite lebt in Deutschland

Der 77-jährige Brite, der mittlerweile in Deutschland lebt, hat seinen britischen Humor behalten. In einer Sprach-Mischung aus Englisch und Deutsch unterhielt er seine Zuhörer auch mit kleinen Geschichten. Auch den einen oder anderen Song wie „Caravan“ gab er als Sänger selbst zum Besten. Schwer fiel dem Quartett die Auswahl aus unzähligen Swing-Songs. Aus 100 Evergreens wurden unter anderem „Tea for two“ oder „A day in the life of a fool“ ausgewählt.

York ist seit 55 Jahren als Musiker auf den Bühnen der Welt unterwegs. Selten steht ein Schlagzeuger im Mittelpunkt einer Musikformation, doch York schafft das spielend, er lebt die Musik, und seine Mitmusiker, allesamt selbst Größen ihres Fachs, gingen die Improvisationen mit. So auch an diesem Abend. Nina Michelle begeisterte mit ihrer samtigen, vollen Soulstimme, Kürner rackerte sich am Klavier ab und Koch sorgte für die harmonischen tiefen Töne.

Vier Ausnahmemusiker mit Niveau

In einer Swingcombo kann jeder Musiker in zahlreichen Solis seine ganze Improvisationskunst zeigen. Doch auch zusammen müssen die Musiker harmonieren. Swing scheint eine Gefühlssache zu sein und davon hatten die vier Ausnahmemusiker genügend und verhalfen dem Publikum zu einem beschwingten Abend auf höchstem Niveau.

Das Team der Kulturfabrik bedankte sich beim Publikum nach einem erfolgreichen Jahr. Das Programm für 2020 wartet wieder mit einer ausgewogenen Mischung auf. Jacques Barthillat kündigte für den 27. Dezember noch ein Jazz-Konzert an mit Nachwuchskünstler aus der Region.