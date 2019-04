von SK

Furtwangen – Derzeit sind neun Freiwilligendienstler an der Bregtalschule in Furtwangen beschäftigt. Die meisten stammen aus Furtwangen und der näheren Umgebung, wie die Schule mitteilt.

Zur Unterbringung der Helfer habe die Bregtalschule eine Wohnung in der Stadt angemietet, in der die drei Freiwilligen aus dem europäischen Ausland und ein weiterer Freiwilliger von außerhalb unterkommen können. Es sind also in der Bregtalschule wie in den Vorjahren wieder eine international gemischte Schar junger Menschen aktiv.

Die Einsatzfelder sind vielfältig. Einige Freiwillige haben ihren Platz im inklusiven Kindergarten Rappelkiste gefunden, sind mit den Schul- und Waldkindergartenkindern viel in der Natur und unterstützen die Arbeit der Erzieherinnen in den aktuell drei Kindergartengruppen.

Die übrigen Mitarbeiter werden überwiegend im Schulbereich eingesetzt und begleiten das Unterrichtsgeschehen in einer der zehn Klassen der Schule.

Furtwangen Ulrike Waldvogel leitet jetzt den Freundeskreis der Bregtalschule Das könnte Sie auch interessieren

Einsatzbereiche sind unter anderem die Arbeit in der Grundstufe mit den jüngeren Schulkindern. In der Hauptstufe sind die Freiwilligen in die Arbeit in einer der Integrationsklassen an der Werkrealschule eingebunden oder arbeiten mit den Jugendlichen in der Schule im Dilger­hofweg.

Aber auch in der Begleitung und Unterstützung der älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb der Berufsschulstufe gibt es Einsatzfelder für die Freiwilligendienstler. Die Aufgabenbereiche werden von den Freiwilligen als vielfältig und interessant beschrieben. Oft unterstützen sie einzelne Kinder und Jugendliche intensiver, die auf mehr Assistenz und Unterstützung im Alltag angewiesen sind.

Abschied fällt schwer

Überdies werden alle Freiwilligen am Nachmittag auch mal im Gruppendienst des Internats eingeteilt, so dass ein umfassendes Kennenlernen der Einrichtung und der verschiedenen Arbeitsfelder im pädagogischen Bereich möglich ist.

Das gemeinsame Erleben, verbunden mit Freude und Spaß hat neben dem Lernen im Rahmen des Unterrichts und im Alltag einen wichtigen Stellenwert. Aufgrund der Größe der Bregtalschule entstehen innerhalb des elf- oder zwölfmonatigen Dienstes intensive Bindungen und der Abschied im Sommer fällt allen Beteiligten immer wieder schwer.