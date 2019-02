von Stefan Heimpel

Bei strahlendem Sonnenschein säumten viele Besucher den Umzugsweg von der Baumannstraße über die Wilhelmstraße bis zum Marktplatz.

Angeführt wurde der Furtwanger Kinderumzug vom Bodenwälder, den Alte Jungfere und der Zunftführung. Für die richtige Musik zum Umzug sorgte hier die Jugendkapelle der Stadtkapelle Furtwangen unter der Leitung von Bernhard Weißer.

Die Rohrbacher Stadtmusikanten laufen beim Furtwanger Umzug auch mit. | Bild: Heimpel

Die erste Gruppe waren die Rumpelstilzchen des Familienzentrums Furtwangen, zu dem die Kindergärten St. Martin, Maria Goretti und das Kinderhaus St. Elisabeth gehören. Die verschiedenen Akteure zeigten hier viel Fantasie in ihren Kostümen. Nun ging es in einen buntgewürfelten Märchenwald, dargestellt vom Kindergarten Rappelkiste der Bregtalschule.

Die kleine Akteure beweisen viel Fantasie mit ihren Kostümen beim Furtwanger Kinderumzug. Bunte Märchengestalten bestimmen das Bild auf dem Weg durch die Stadt bei strahlendem Sonnenschein. | Bild: Stefan Heimpel

Bunte Märchengestalten bestimmten das Bild, beispielsweise das Rotkäppchen mit seiner Großmutter. Ebenso waren die Bremer Stadtmusikanten in Furtwangen zu Gast, dargestellt vom Kindergarten Rohrbach. Vor allem waren hier viele Räuber unterwegs, während die Bremer Stadtmusikanten auf einem Wagen an der Spitze des kleinen Zuges vorgestellt wurden. Auch die Geschichte von der Prinzessin auf der Erbse wurde in dem Umzug dargestellt vom Kindergarten Regenbogen in der Rabenstraße.

Auch die Zwerge fehlen nicht beim Umzug. | Bild: Stefan Heimpel

Aus Schönenbach war der Froschkönig gekommen. Die Kindergartenkinder stellten zusammen mit ihren Eltern große und kleine Frösche dar. Bei der großen Schar der Friedrichschüler gab es gleich eine ganze Reihe von Märchen zu sehen. Hänsel und Gretel waren unterwegs, die Hexe durfte natürlich nicht fehlen ebensowenig wie die sieben Zwerge. Von der Anne-Frank-Schule sahen die Zuschauer das Rotkäppchen mit seiner Großmutter ihre Runde drehen: Aber auch der Wolf und der Jäger waren nicht weit weg.

Die Fasnetkapelle von Thomas Riesle begleitet den Kinderumzug musikalisch. | Bild: Stefan Heimpel

Zum Abschluss folgte der zweite Teil der Narrenzunft mit den Spättle, Fuhrkigili und den Hexen sowie die Fasnet-Kapelle unter Leitung von Thomas Riesle im närrischen Lindwurm.