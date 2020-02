von Markus Reutter

Die winterlichen Bedingungen sorgten auf den Straßen im Kreis für schwierige Verkehrsverhältnisse. Besonders stark betroffen war die Landesstraße 175 zwischen Brigach und Rohrbach. Am frühen Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, blieben auf der Strecke zwischen Brigach und Rohrbach rund 15 Lastwagen, außerdem ein Bus hängen. Auf der Fahrbahn hatte sich teilweise Eis gebildet, was bei Steigungen das Vorwärtskommen erschwerte und für manchen Lastwagen ohne Schneeketten unmöglich machte. So blieben Lkws auf beiden Seiten der Fuchsfalle, Richtung Rohrbach und Richtung Brigach reihenweise stecken.

Schneeketten notwendig

Wie von der Polizei zu erfahren war, sei die Strecke deshalb gesperrt und eine entsprechende Meldung an das Radio weitergegeben worden. Ein Autofahrer informierte unsere Redaktion, dass die Strecke noch frei war, als er gegen 14.45 Uhr von St. Georgen kommend Richtung Furtwangen unterwegs war. Er und viele weitere Autofahrer kamen trotz der Straßenverhältnisse besser voran und konnten sich an den hängen gebliebenen Lastwagen vorbei manövrieren.

Die Lastwagenfahrer im Bereich Fuchsfalle helfen sich gestern Nachmittag selbst aus der Patsche, indem sie Schneeketten auf den Antriebsrädern aufziehen. | Bild: Markus Reutter

Für die Polizei bedeuteten die vielen Vorkommnisse mit hängen gebliebenen Lkws oder Unfällen auf schneeglatter Fahrbahn eine Vielzahl an Einsätzen im Schwarzwald den ganzen Tag über, informiert Polizeisprecher Herbert Storz vom Präsidium in Konstanz. „Es schneit sogar in Konstanz“, wies er auf die Ausnahmesituation und Stärke des Schneefalls im Südwesten hin.