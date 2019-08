Manfred Schätzle aus Schönenbach ist für seine Verdienste um den Südbadischen Fußballverband zum Ehrenmitglied des Verbandes ernannt worden.

Schon seit Vereinsgründung im Jahr 1955 ist Schätzle Mitglied bei den Sportfreunden Schönenbach. Unter anderem war er in dieser Zeit auch einige Jahre Jugendleiter und Schriftführer des Vereins. Dafür wurde er von den Sportfreunden Schönenbach schon 1992 zum Ehrenmitglied ernannt.

Bekannt in Fußballkreisen der Region

Doch bekannt war er in der Fußballwelt in der Region vor allem als Verbandsschiedsrichterobmann des Südbadischen Fußballverbandes. Bei der diesjährigen Sitzung der geschäftsführenden Bezirksschiedsrichterausschüsse stellte er sich im Mai nicht mehr zur Wahl. Das Amt des obersten Schiedsrichters in ganz Südbaden hatte er insgesamt 22 Jahre von 1997 bis 2019 inne.

Beim 38. Verbandstag des Südbadischen Fußballverbandes in Denzlingen wurde er kürzlich offiziell verabschiedet, konnte allerdings nicht persönlich anwesend sein. Für seine Verdienste um den Südbadischen Fußballverband wurde er dort zum Ehrenmitglied des Verbandes ernannt.

55 Jahre in Ämtern tätig

Insgesamt 55 Jahre war er in verschiedenen Ämtern auf Bezirks- und anschließend auf Verbandsebene tätig. In dieser Zeit wurde er unter anderem mit der Landesehrennadel, der DFB-Ehrennadel und der Verbandsehrennadel geehrt. Außerdem wurde er im Mai dieses Jahres zum Ehrenvorsitzenden des Verbandsschiedsrichterausschusses ernannt.

1960 legte er die Schiedsrichterprüfung ab. Lange Jahre war er Schiedsrichter und Schiedsrichterbeobachter. Die Folge war eine außergewöhnliche Schiedsrichter-Laufbahn im Bezirks- und im Verbandsschiedsrichterausschuss.

Sportfreunde-Vorsitzender beim Verbandstag

Am Verbandstag nahm der Vorsitzende der Sportfreunde Schönenbach, Horst Hettich, als einer von 27 Delegierten des Bezirks Schwarzwald teil. Insgesamt 212 Delegierte aus den sechs Bezirken trafen sich dabei am Samstag im Kultur- und Bürgerhaus in Denzlingen, um aktuelle Themen zu besprechen.