von Helmut Junkel

Froh war der Vorstand der Skizunft Brend, angeführt vom Vorsitzenden Matthias Dorer, dass traditionell am Dreikönigstag auch in diesem Winter aufgrund des Hochdruckwetters und dem fehlenden Schnee auf heimischen Terrain der Pokallanglauf Rund um Neukirch dank der Gemeinde Schönwald wieder im Rothaus-Loipenzentrum in Schönwald-Weißenbach ermöglicht wurde. Vor der Veranstaltung wurde dank des produzierten Maschinenschnees des Fördervereins Biathlon, dem Bauhof und den Helfern des Ski-Clubs Schönwald die Skirollerstrecke komplett mit Schnee belegt, und vor allem wurden die Schwachstellen behoben.

Für die jüngsten Mädchen und Buben der Schüler S 8 bis S 11 war der Startplatz unten an der Kreuzung eingerichtet. Ab der Altersklasse Schüler S 12 wurde der Langlauf vom Start-Zielraum beim Biathlon-Schießstand in 20 Sekunden Abstand per Einzelstart aufgenommen.

Alle Starter fotografiert

Vor dem Start wurden alle Läufer von Herbert Dotter und Tochter Carmen fotografiert. Die Bilder zierten dann die Urkunden bei der abschließenden Siegerehrung.

Traditionell als Startchef fungierte Martin Rieder, der von Hartmut Lubowitzki mit der Startaufstellung tatkräftig unterstützt wurde. Mit über 300 Meldungen aus den Vereinen der Skiverbände Baden-Württemberg war der Wettkampf mit Sportlern vom Biathlon und der nordischen Kombination stark besetzt.

Ehrenvorsitzender Franz Kleiser leitet Wettkampf

Insgesamt trugen rund 50 freiwillige Helfer zum Gelingen der Veranstaltung bei. Wettkampfleiter war Bezirksobmann und Skizunft-Ehrenvorsitzender Franz Kleiser, der von den packenden Duellen in der Loipe begeistert war. Auch den vielen Zuschauern an der Strecke wurde ein fairer und spannender Wettkampf geboten, der zur Werbung für den Langlaufsport wurde.

Als Starter im Dienst: Die Helfer Martin Rieder (rechts) und Hartmut Lubowitzki. | Bild: Helmut Junkel

30 Starter des Skizunft

Mit 30 Startern war die Skizunft Brend stark vertreten. Den Heimvorteil nutzte Lokalmatador Jakob Kuß zum Klassensieg in der Jugend J 16 und überraschte zugleich in der Bestenliste der Herren über 7,5 Kilometer als Siebter und Vereinsbester. Bei der Zielankunft nahmen die Läufer gerne ein Erfrischungsgetränk an. Hervorragende Arbeit bei der Zeitannahme und Auswertung im Zielhaus leistete das eingespielte Trio Klaus, Michael und Daniel Dorer und im Funktionsgebäude bei der Erfassung der Ergebnisliste Skizunft-Vorsitzender Matthias Dorer mit seinen Söhnen Simon und Bernd.

Siegerehrung in der Schwarzwaldhalle

Mit der Siegerehrung in der Schwarzwaldhalle Neukirch wurde ein schöner Wett- kampftag abgeschlossen. Matthias Dorer würdigte in diesem Zusammenhang die Bereitschaft des SC Schönwald für das Bereitstellen des Rothaus-Loipenzentrums, das Engagement des Fördervereins Biathlon für das Erzeugen des Kunstschnees und das Belegen der Strecke, außerdem den Einsatz der Gemeinde Schönwald für das Präparieren der Strecke und die Unterstützung beim Aufladen des Kunstschnees. Die Feuerwehr Neukirch habe den Parkplatzdienst übernommen und die Bergwacht Furtwangen den Sanitätsbereitschaftsdienst.