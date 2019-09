von Stefan Heimpel

Auf reges Interesse stieß am Samstag der Tag der offenen Tür im neuen Betriebshof der Technischen Dienste der Stadt Furtwangen, allgemein als städtischer Bauhof bezeichnet.

Im Anschluss an die offizielle Schlüsselübergabe und Einweihung des Neubaus hatten die Bürger Gelegenheit, das neue Gebäude und damit auch die Technischen Dienste und ihr breites Arbeitsspektrum kennenzulernen. Natürlich spielte nicht zuletzt auch das Wetter mit. So waren es deutlich über 1000 Besucher, die an diesem Tag den neuen Bauhof beim Bregstadion besuchten.

Narrenzunft bewirtet Besucher

Nach der Einweihung, über die der SÜDKURIER bereits berichtete, sorgte die Stadtkapelle Furtwangen unter der Leitung von Timo Hieske für die musikalische Unterhaltung der Besucher beim Frühschoppen.

Die Narrenzunft Furtwangen – im Bild Erwin Dorer – sorgt für die Bewirtung. | Bild: Stefan Heimpel

Für das leibliche Wohl den ganzen Tag über war die Narrenzunft mit etwa 40 Helfern verantwortlich. Bei dem regen Besuch hatten sie auch alle Hände voll zu tun. Immer wieder mussten Speisen wie Bratwürste oder Getränke nachgeordert werden.

Furtwangen Feierliche Schlüsselübergabe für 4,2 Millionen-Bauhof Das könnte Sie auch interessieren

300 Sitzplätze immer gut besetzt

In der oberen Garage waren rund 300 Sitzplätze für die Besucher vom Bauhof vorbereitet worden, die immer gut belegt waren. Die Besucher nutzten die Gelegenheit, um die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen.

Der Betriebsleiter der Technischen Dienste, Norbert Wiehl (rechts), übernimmt es selbst, zahlreiche Besucher durch den am Wochenende eröffneten Bauhof der Stadt Furtwangen zu führen. | Bild: Stefan Heimpel

Der Leiter des Betriebshofes, Norbert Wiehl, übernahm es dabei selbst, mehrfach große Besuchergruppen durch das Gebäude zu führen und ihnen die verschiedenen Räumlichkeiten und ihre Möglichkeiten zu erläutern. Natürlich wurden auch viele Fragen gestellt, die auch die praktische Arbeit der Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen deutlich machten.

Bauhof in vielen Bereichen tätig

Ein zentrales Thema war dabei beispielsweise der Winterdienst. Auch an anderen Stellen wurde den Besuchern deutlich gemacht, in wie vielen Bereichen der Bauhof in der Stadt und ihren Ortsteilen tätig ist.

Die Jugendkapelle Furtwangen spielt zur Unterhaltung auf. Bilder: Stefan Heimpel | Bild: Stefan Heimpel

Dabei zeigten sich die Besucher immer wieder beeindruckt, denn viele der Arbeiten werden in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen. Auch die Gerätschaften konnten in Augenschein genommen werden. Vorführungen gab es unter anderem mit dem neuen vollautomatischen Gerät zum Setzen der Schneepfähle, das sicherlich in absehbarer Zeit zum Einsatz kommen wird. Nicht zuletzt sorgte auch die Jugendkapelle der Stadtkapelle Furtwangen unter der Leitung von Bernhard Weißer für die Unterhaltung der Gäste am Nachmittag in der großen Fahrzeughalle.

Am Ende des Tages zogen Betriebsleiter Norbert Wiehl und die Leiterin der Technischen Dienste, Ayten Sancak, eine durchweg positive Bilanz. Denn von allen Seiten gab es nur Lob für das neue Gebäude.