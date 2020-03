von Bernward Janzing

Furtwangen erlebte den wärmsten Winter und den zweitwärmsten Februar der vergangenen vier Jahrzehnte. Zugleich war der Februar der regenreichste seit 30 Jahren und der schneeärmste seit neun Jahren.

Mitteltemperatur von 2,8 Grad

Der Februar war mit einer Mitteltemperatur von 2,8 Grad an der Wetterstation auf dem Kussenhof um 4,4 Grad zu warm. Damit war der Februar in diesem Jahr wärmer als in manchen Jahren der April. Nur ein einziges Mal seit Beginn der Furtwanger Aufzeichnungen im Jahr 1979, nämlich im Jahr 1990, war es im Februar mit 3,6 Grad noch wärmer gewesen.

An den mittäglichen Spitzenwert, der im Februar 2002 bei 19 Grad gelegen hatte, kam Furtwangen in diesem Jahr allerdings nicht heran – der 16. Februar war mit 15,5 Grad der wärmste Tag. Ungewöhnlich war hingegen der nur moderate Frost: Der 6. Februar war mit gerade einmal minus 8 Grad Celsius der kälteste Tag des Monats.

Eine ungewöhnliche Nacht

Besonders ungewöhnlich war die Nacht vom 9. auf den 10. Februar: Am Abend um 21 Uhr war es noch zehn Grad warm, und selbst am nächsten Morgen um 7 Uhr lag die Temperatur noch bei acht Grad. Zugleich zog Orkan Sabine über das Land. Nachdem der Sturm an jenem Montag gegen 7.30 Uhr seinen Höhepunkt erreichte hatte, ließ die nachfolgende Kaltfront die Temperaturen bis Mittag auf Werte unter drei Grad sinken.

Wärmster Winter seit Messbeginn

Nachdem schon der Januar um fast vier Grad und der Dezember um fast zweieinhalb Grad zu warm gewesen waren, geht der Winter 2019/2020 mit 3,5 Grad über Normal als der wärmste seit Messbeginn in die Furtwanger Wetterstatistik ein. Bisher hatte der Winter 1989/90, der immerhin noch ein halbes Grad kälter war, an der Spitze gelegen. Im zurückliegenden meteorologischen Winter, der Ende Februar zu Ende ging, wurde es niemals kälter als minus 8 Grad.

Auch extreme Niederschläge

Extrem waren in den vergangenen Wochen neben den Temperaturen auch die Niederschläge. Mit 398 Litern pro Quadratmeter ging das Zweieinhalbfache der normalen Regenmenge nieder. Nur einmal in den vergangenen 41 Jahren, nämlich im Jahr 1990, war der Februar mit 412 Litern noch etwas regenreicher.

Bundesweit in der Spitzengruppe

Furtwangen zählte damit in den letzten Wochen zu den niederschlagsreichsten Orten Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst schrieb in seiner Monatsauswertung: „Der Schwarzwald war mit insgesamt etwa 400 Litern pro Quadratmeter die bundesweit nasseste Region.“

Höchster Tageswert seit November 2015

Fast die Hälfte der Monatsniederschläge, nämlich 190 Liter, fielen in Furtwangen vom 2. bis 4. Februar. Alleine der 3. Februar kam auf 98 Liter – der höchste Tageswert seit November 2015. In nunmehr 41 Beobachtungsjahren hat es eine solche Tagesmenge erst siebenmal gegeben.

Aufgrund des regenreichen Februars war der Winter in seiner Gesamtbilanz trotz eines trockenen Januars deutlich zu feucht. In den vergangenen drei Monaten gingen an der Wetterstation 750 Liter pro Quadratmeter nieder, ein Überschuss von 34 Prozent. Zuletzt vor sieben Jahren war der Winter so feucht.