von Stefan Heimpel

Eine Stadionwurst gibt es wohl in jedem Fußballstadion, also auch im Bregstadion Furtwangen. Allerdings ist der Imbissstand im Bregstadion sehr behelfsmäßig und auch weit weg vom Rasenplatz als eigentlichem Fußballplatz. Aktuell gibt es keine richtige Verkaufsstation, sodass die Zuschauer nicht vernünftig verpflegt werden können.

Der aktuelle improvisierte Grillstand vor dem Vereinsheim besteht eigentlich nur aus einem Tisch. Es mangelt vor allem an Abstell- und Arbeitsflächen. Und die Helfer am Imbissstand, häufig auch Mitglieder der Jugendabteilung, stehen hier ungeschützt bei Wind und Wetter im Freien. Außerdem müssen die Zuschauer zu Verpflegungszwecken immer in oder an das Vereinsheim, was vor allem bei Spielen auf dem Rasenplatz, also dem eigentlichen Stadion, weder besonders praktisch für die Zuschauer noch für den Verein ist.

So entstand beim Fußballverein FC 07 Furtwangen die Idee, eine kleine Imbissbude direkt im Stadion-Rund zu errichten, um die Besucher mit Wurst und Getränken versorgen zu können. Man hat auch schon konkrete Pläne: der Kiosk soll direkt beim Zugang zum Stadion und der Tartanbahn errichtet werden. Dafür werden auch Gespräche mit der Stadtverwaltung als Eigentümer des Stadions geführt, unter anderem muss für die kleine Imbissbude auch ein Fundament gegossen werden. Wie der Stand aussehen soll, ist noch nicht endgültig geklärt. Dies hängt nicht zuletzt davon ab, wie viel Unterstützung der Verein von außen für diese Aktion bekommen kann, beispielsweise durch diesen Vereinswettbewerb.

Dabei profitiert nicht nur der FC 07 selbst von diesem Stand, sondern dieser steht auch allen anderen Vereinen zur Verfügung, die im Bregstadion Veranstaltungen durchführen. Das sind beispielsweise Laufwettbewerbe oder auch Leichtathletik-Wettkämpfe des Turnvereins. Auch hier wäre eine Bewirtung für die häufig zahlreichen Besucher aus der ganzen Region ein großer Vorteil für die Vereine. Nicht zuletzt profitieren natürlich auch die Zuschauer bei Fußball und anderen Sportereignissen davon, denn die Bewirtung im Stadion spielt heute eine große Rolle auch für die Zufriedenheit der Besucher. Besonders profitiert von diesem Stand dann schließlich die Jugend des Vereins, denn die Erlöse aus dem Verkauf bei den Sportveranstaltungen kommen direkt der umfangreichen Jugendarbeit des FC 07 zugute.