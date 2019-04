von Stefan Heimpel

Der Geschichts- und Heimatverein Furtwangen hat eine große Aufgabe vor sich: Für das Weber-Orchestrion im Museumsgasthaus „Arche“ existieren 83 historische Papierrollen, mit denen dieses Instrument zum Klingen gebracht werden kann. Die Rollen sind aber aufgrund ihres Alters von fast 100 Jahren nur noch bedingt verwendbar und sollen restauriert werden.

Orchestrion begeistert

Die Besucher im Museumsgasthaus „Arche“ sind immer wieder begeistert, wenn dieses Orchestrion hier erklingt, das traditionell von den Furtwangern als „‚s elektrisch’ Klavier“ bezeichnet wurde und immer ein Highlight in der „Arche“ war. Es besteht vor allem die Gefahr, dass durch diese Rollen das Instrument beschädigt werden könnte.

Doch auf diesen wohl einzigartigen Schatz von Musikrollen, der seit Jahrzehnten zum Bestand im Museumsgasthaus „Arche“ gehört und hier immer wieder für die Unterhaltung der Furtwanger gesorgt hat, will man natürlich nicht verzichten. So müssen diese Rollen restauriert und saniert werden. Allerdings ist aktuell noch unklar, mit welcher Methode man diese Rollen wieder bespielbar macht. Die sicherste Methode ist es, eine Kopie dieser Rollen herzustellen. Dies ist allerdings sehr aufwendig und kann nur von ganz wenigen Fachbetrieben durchgeführt werden. Es ist darüber hinaus die Frage, wie lange es überhaupt noch jemanden gibt, der solche gestanzten Papierrollen herstellen kann. Daher ist die Sanierung aller Rollen dringend notwendig. Bei ersten Schätzungen von Fachleuten geht man hier von Kosten bis zu 30 000 Euro für diese 83 Musikrollen aus, was die Möglichkeiten des Geschichts- und Heimatvereins übersteigt. Daher ist auch bereits für den Trödlermarkt und Stadtfest 2019 der Start einer Spendenaktion für diese Papierrollen geplant.

Das Orchestrion

Das Orchestrion ist ein Modell Unika von Weber in Waldkirch. Das Instrument, das ursprünglich in der „Arche“ stand, war allerdings durch einen Wasserschaden so stark beschädigt, dass es ausgetauscht werden musste. Der Geschichtsverein hatte aber das Glück, eines der wenigen noch existierenden Instrumente dieses Modells Unika erwerben zu können, auf dem weiterhin die Musikrollen gespielt werden können, die wohl im Laufe der zwanziger Jahre für das Gasthaus angeschafft worden waren. Bis zur Schließung des Gasthauses 1977 wurde das Instrument häufig gespielt und war ein Highlight für Furtwangen.