von Stefan Heimpel

Die Jugendfeuerwehren sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehren in den verschiedenen Gemeinden. Auch in Furtwangen ist die Jugendfeuerwehr von besonderer Bedeutung, um Nachwuchs für die aktive Feuerwehr zu gewinnen und damit auch in der Zukunft den Schutz der Bevölkerung bei Bränden und anderen Unglücken sicherstellen zu können.

Um die Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr zu motivieren und bei der Stange zu halten, braucht es natürlich viele interessante und abwechslungsreiche Angebote. Seit mehr als 25 Jahren ist hier die Jugendfeuerwehr Furtwangen sehr aktiv, ein großer Teil der aktiven Feuerwehrleute in Furtwangen hat bereits als Jugendlicher in der Jugendfeuerwehr begonnen. Ganz besonders beliebt bei den Jugendfeuerwehren ist das jährliche kreisweite Zeltlager der Jugendfeuerwehr, denn hier gibt es zum einen Spaß, zum anderen wird gerade die in der Feuerwehr besonders wichtige Kameradschaft gepflegt.

Bei den insgesamt 20 Feuerwehren im Schwarzwald-Baar-Kreis mit ihren 2600 Feuerwehrleuten gibt es insgesamt 18 Jugendfeuerwehren mit rund 600 Jugendlichen. Der größere Teil von ihnen, rund 400 Jugendliche, nimmt regelmäßig an diesem Zeltlager teil. Die Jugendfeuerwehr Furtwangen hat es sich nun vorgenommen, im kommenden Jahr das Kreisjugendzeltlager auszurichten. Hierfür benötigt die Jugendfeuerwehr Furtwangen aber breite, auch finanzielle Unterstützung.

An dem Zeltlager 2020 in Furtwangen werden die Jugendfeuerwehren und Kindergruppen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis sowie die Jugendabteilungen der örtlichen Hilfsorganisationen teilnehmen. Das Zeltlager stellt einen Baustein in der Jugendarbeit der Jugendfeuerwehren im Landkreis dar. Es ist für die Kinder und Jugendlichen das Highlight eines Jugendfeuerwehrjahres. Im Mittelpunkt stehen hierbei das Miteinander und der Spaß.

Den Kindern und Jugendlichen wird an den drei Tagen ein buntes und abwechslungsreiches Programm geboten. Neben schon bekannten Aktionen wie einer Stadtrallye und einem Kreativwettbewerb wird es auch das ein oder andere neue Highlight geben. Doch eine so große Aktion wie das Zeltlager ist sehr aufwendig. Nicht zuletzt muss die Jugendfeuerwehr Furtwangen hier auch verschiedene Gerätschaften anschaffen, um den Teilnehmern ein interessantes und abwechslungsreiches Programm bieten zu können. Um diese große Aufgabe auch finanziell meistern zu können, hofft man bei der Jugendfeuerwehr auf eine Unterstützung durch diesen Vereinswettbewerb.