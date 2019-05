von Stefan Heimpel

Die Ausbildung der Wasserretter ist neben dem Rettungsdienst selbst eine wichtige Aufgabe für die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) Ortsgruppe Furtwangen, um die verschiedenen Aufgaben vom Schutz der Schwimmer über die Schwimm-Ausbildung bis zum Katastrophenschutz erfüllen zu können. Gerade für die Ausbildung der Aktiven und für den Nachwuchs stehen wieder Investitionen in Höhe von mehr als 4000 Euro an, für die die DLRG Furtwangen auf Unterstützung, beispielsweise durch einen Gewinn aus dem Vereinswettbewerb, hofft.

Zu diesen dringend notwendigen Anschaffungen gehört ein AED (automatisierter externer Defibrillator) als wichtige Zusatzausstattung für das Rettungsfahrzeug. Die Helfer müssen aber auch immer wieder für die Herz-Lungen-Wiederbelebung trainiert werden.

Dafür wird eine neue Übungspuppe benötigt, mit der man die Beatmung und die Herzdruckmassage trainieren kann. Außerdem gehört noch eine Zusatzausstattung dazu, damit an dieser Übungspuppe auch der AED zur Übung eingesetzt werden kann. Denn auch der Umgang mit einem Defibrillator muss geübt sein, damit man das Gerät möglichst effektiv einsetzen kann.

Nicht zuletzt steht auch wieder die Anschaffung von neuer Einsatzkleidung für Strömungsretter an, wobei hier die Ausrüstung für jeden Helfer mit 800 Euro zu Buche schlägt. Die DLRG Furtwangen ist ein wichtiges Glied im Rettungsdienst und auch im Katastrophenschutz. Gerade die Strömungsretter im Landkreis, die jeweils mit dem in Furtwangen stationierten Boot zum Einsatz kommen, sind unerlässlich bei Einsätzen in fließenden Gewässern oder auch bei Hochwasser.

Ein besonderes Beispiel ist der Hochwasser-Einsatz in Magdeburg 2013. Hier hatte das vor allem aus Furtwanger Mitgliedern bestehende Team von allen Seiten bis zum Bundesverband Lob für seinen Einsatz erhalten. Aber auch in der Region sind die Wasserretter aus Furtwangen bei Unfällen in und ums Wasser regelmäßig im Einsatz.

Dadurch wird auch deutlich, welch große Rolle die Ausbildung spielt, für welche die oben genannten Anschaffungen besonders wichtig sind. Die beiden Ausbilder der DLRG Furtwangen haben auch aktuell alle Hände voll zu tun, um Fachkräfte auszubilden: Aktuell sind dies neun Mal der Rettungsschwimmpass Bronze und vier Mal der Rettungsschwimmpass Silber. Außerdem müssen sechs Wasserretter ihren Schwimmpass Silber wieder auffrischen. Zudem werden zur Zeit noch zwei Bootsführer und ein Strömungsretter ausgebildet.