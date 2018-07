von SK

Samstags beginnt der Hock um 18 Uhr, am Sonntag geht es um 10.30 Uhr los. Am Samstagabend gibt es Musik mit „Locker vom Hocker“, sonntags spielt ab 11.30 Uhr die Trachtenkapelle Glashütte, nachmittags gibt es Kinderspiele, und ab 17 Uhr öffnet das Gucklochkino mit zwei Filmen. Um Kuchenspenden wird gebeten. Sie können am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr am Kaffeestand abgegeben werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein